凱基金前三季EPS 1.09 明年股利現金為主 接軌新制CSM餘額估逾2000億

凱基金控2日舉行2025年第三季法人說明會，公布前三季稅後淨利190.5億元、每股盈餘1.09元；在法人說明會中，管理階層除交代金控整體營運表現，也一併回應市場最關心的兩大議題——明年股利政策走向，以及凱基人壽因應2026年接軌IFRS 17與TW-ICS的準備進度。

凱基金指出，銀行與證券今年獲利表現穩健成長，已成為支撐集團股利配發的主要來源，明年配息方向以現金股利為主；在壽險端，預期將以美元保單、高保障型商品及投資型商品為核心主軸累積合約服務邊際（CSM），預期接軌後CSM規模約逾2,000億，首年攤銷率約6%至7%，未來每年新契約的CSM會以300至350億為目標。

CSM是IFRS 17下壽險業衡量「保單未來利潤」的重要指標；ICS指壽險業的「清償能力制度」（Insurance Capital Standard；在台灣版本常被稱為 TW-ICS），概念上更貼近市場的風險管理架構下的資本監理，取代原先的資本適足率（RBC），設有法定標準下限100%。

現金股利仍為主，是否搭配股票將綜合考量

針對市場關注的明年配息規劃，凱基金財務長黃碧玲在法說會上指出，過去金控股利多仰賴子公司上繳，尤其銀行與證券扮演關鍵角色，例如今年的股利政策即有八成來自銀、證。

而今年兩大事業體獲利仍有成長，有利於明年股利政策，方向將以現金股利為主，至於是否搭配股票股利，將在明年、盈餘分配時一併綜合評估。

依公開資訊，凱基金今年度配發每股現金股利0.85元並配給股票股利0.1股，2024年則為每股現金股利約0.5元；目前股東人數約77萬人。

凱基銀前三季稅後獲利為52.9億元，較去年同期成長20%；其中財管手續費收入年成長25%，連續第三年雙位數成長，營收佔比持續增加。黃碧玲補充，前10月凱基銀也較去年成長22％，獲利創歷史同期新高

凱基證券前三季稅後淨利81.6億元，與去年同期相當；股東權益報酬率16.9% 優於同業平均水準。受惠第三季主要業務表現提昇，帶動整體淨收益較前兩季平均增加71%。

接軌IFRS17目標開帳CSM逾2千億，主攻三類商品

因應2026年接軌IFRS 17，凱基金說明，凱基人壽將持續推動以美元保單降低幣別錯配、以高保障型商品累積CSM，以及以資本消耗較低的投資型商品滿足客戶多元需求作為核心商品主軸，藉此優化產品組合與利潤結構。

凱基金並在法說會上揭露對接軌後的關鍵指標目標，預期開帳後CSM可達2000億以上水準，首年攤銷率約6%至7%，未來每年新增CSM目標為300至350億元，期望成為壽險獲利更穩健的基礎。

業績面上，凱基金指出，凱基人壽前三季獲利92.6億元，若排除匯率因素仍優於去年同期；第三季單季獲利回升至81.9億元，初年度保費收入年增22%達527.4億元，顯示新契約動能仍在。

投資與資本管理並進，外價金年底估近450億元

投資面方面，凱基金說明，凱基人壽前三季掌握市場機會實現股票資本利得約194.6億元，並於第三季提高國內股票投資比重；截至9月底，國內股票部位約2109億元、占比9.2%，投報率逾16%，也帶動整體投資績效表現。

在新制資本適足的準備上，凱基金指出，外匯價格變動準備金新制提高避險操作彈性，9月底外匯準備金餘額約300億元，若以目前匯率並加計年底強制提存，預估年底可達近450億元，對匯率波動的承受能力將更加提高；同時，凱壽預估在TW-ICS上路後，清償能力制度（ICS）比率水準將落在125至150%的區間。

另為因應接軌所需的資本規劃，市場亦關注壽險端的籌資安排。根據已公開資訊，凱基人壽董事會先前已決議規劃發行10年以上累積次順位公司債，預計發行總額上限200億元，來充實資本並因應制度轉換期的資本需求。

