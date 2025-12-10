凱基金前11月賺282.55億、EPS 1.63元 銀證年增近13％「配息」好消息

凱基金控旗下的銀行、證券前11月獲利，年增近13％。（圖／周志龍攝）

金控陸續公布最新自結財務數據，凱基金（2883）11月單月稅後獲利44.56億元，前11月累計稅後獲利282.55億元，每股盈餘1.63元。

至於凱基金股利政策走向，睽違14年配發股票之後，在日前法說會透露仍將以現金股利為主，並強調配發股利8成主要來自銀行證券的獲利基礎，因此在凱基銀行與凱基證券今年前11月合計稅後獲利達166.44億元，較去年同期成長近13％，為金控未來配息奠定堅實基礎。

凱基金控表示，11月台股在高檔區間震盪、成交量能放大，凱基金控旗下銀行、證券、壽險及直接投資皆在業務帶動下貢獻獲利。

凱基金控表示，集團透過資源整合與服務創新，以ONE KGI策略展現營運韌性。凱基銀行11月稅後獲利4.72億元，年度累計稅後獲利63.67億元，較去年同期成長逾兩成。

凱基證券受益於台股量能升溫，11月稅後獲利8.89億元，前11月累計獲利102.77億元，年增8％。凱基人壽則因投資型保單需求暢旺，保費成長動能持續；11月稅後獲利33.04億元，年度累計稅後獲利161.76億元。

凱基金控指出，市場氛圍近期轉趨正向，但仍須關注美國降息節奏、關稅政策變化等外部因素對金融市場與供應鏈可能造成的影響，面對波動環境，集團將持續提升營運效率並加強風險控管。

凱基銀行今年以來在放款擴張與利差走升支撐下，淨利息收益維持雙位數增幅，手續費收入延續強勁動能，財富管理收入更連續第三年維持兩成以上成長幅度。凱基證券在經紀、財富管理、債券與承銷等核心業務均保持良好獲利。

凱基人壽攜手金控子公司推出投資型保單後反應熱烈，新契約保費表現亮眼，11月較去年同期成長超過八成，前11月累計也較去年同期增加兩成以上；投資績效同樣緊貼市場脈動，整體獲利穩健。

