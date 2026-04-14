凱基金前3月自結獲利116.9億元 EPS0.69元

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〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金(2883)公告3月自結獲利，單月稅後獲利20.26億元，累計前3月稅後獲利116.9億元，EPS0.69元。凱基金表示，子公司凱基銀行與凱基證券前3月累計稅後獲利達80.05億元、年增126%，成為金控獲利及配發股息的基礎。114年現金股利配發水準，經營團隊將向董事會提出「不低於0.95元」的建議。

分析今年前3月的金融市場，凱基金控表示，中東地緣衝突升溫，台股加權指數呈現拉回格局但交易量能持續擴大，因應金融市場波動，集團旗下證券、銀行、壽險等子公司，仍維持穩健獲利貢獻。

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凱基銀行受惠於放款擴張及利差走升，淨利息收益及手續費收入持續成長，推升銀行獲利，3月稅後獲利7.05億元；年度累計稅後獲利20.99億元，相較去年同期成長23%。

在證券業務方面，3月資本市場雖因中東地緣衝突拉回整理，台股3月份交易天數增加且成交量能仍持續創高，凱基證券3月份稅後淨利12.06億元；年度累計稅後獲利59.06億元，續創同期獲利新高，相較去年同期成長220%。

凱基人壽新契約業績穩健成長，3月份新契約保費收入達94億元，今年累計新契約保費規模至252億元，較去年同期成長28%。商品則持續鎖定外幣與投資型2大核心商品，今年累計銷售分別較去年同期成長45%及210%，成為業績成長的關鍵。

另受美伊戰爭影響，債券殖利率走升，致帳列FVTPL的債券評價產生未實現損失，衝擊3月損益表的獲利表現，但凱壽透過實現部分資本利得，使投資績效得以維持。3月份稅後獲利7.17億元，加計FVOCI股票已實現的資本利得稅後金額約44.28億元，單月整體調整後獲利合計達51.45億元。累計今年前3月，凱基人壽整體調整後獲利已達190.25億元，為去年同期的3.1倍。

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