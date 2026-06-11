凱基金前5月EPS 1.32元！若加計股票處分利益 EPS 3.09續創新高
凱基金控今（11）日公布5月自結財務數據，單月稅後獲利47.43億元，累計前5月稅後獲利223.3億元，每股稅後盈餘（EPS）1.32元。
因凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI（Fair Value through Other Comprehensive Income）股票處分利益；若加計FVOCI股票處分利益，凱基金控5月調整後獲利為148.72億元，前5月累計調整後獲利523.29億元，換算每股獲利3.09元，單月與累計獲利均創歷史新高。
上述FVOCI股票處分利益主要來自凱基人壽掌握市場脈動，5月已實現股票處分利益約101億元，累計前5月共計近300億元，該獲利雖不包含在當期獲利，但直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘之基礎。
凱基金控表示，5月台股加權指數及成交量能再創新高，帶動集團旗下證券、銀行、壽險等業務動能全面走強，整體營運表現亮眼。
銀行業務方面，受惠於存放款規模穩健擴張，推升淨利息收益表現，財富管理帶動手續費收入成長，成為獲利成長的主要引擎。凱基銀行5月稅後獲利7.1億元，年度累計稅後獲利35.9億元，較去年同期成長30%。
證券業務則在台股交易熱絡帶動下，經紀暨財富管理、自營、承銷等業務皆有獲利貢獻。凱基證券5月稅後淨利31.5億元；年度累計稅後獲利129.06億元，續創同期新高，亦較去年同期大幅成長377%。
壽險業務方面，凱基人壽在新契約銷售動能挹注下，5月新契約保費收入115億元、相較去年5月成長達126%，創近五年單月新高；累計前五月新契約保費收入達459億元， 較去年同期成長48%。
其中，傳統型外幣保單及投資型商品仍為銷售主力，前五月業績分別較去年同期成長43%及315%。
投資方面，凱基人壽採取審慎靈活的資產配置策略，掌握市場契機，推升投資收益表現。5月稅後獲利16.02億元，前5月累計稅後獲利76.87億元；若加計FVOCI股票處分利益，單月調整後獲利117.32億元，創今年以來單月新高，前5月累計調整後獲利已達373.9億元。
更多品觀點報導
台新新光金前5月獲利年增432％！稅後EPS自結1.36元 創歷史新高
華南金前5月獲利144.69億！稅後EPS自結1.04元 雙創歷年同期新高
其他人也在看
威力彩連28槓頭獎衝9億 威力彩開獎了！6/11中獎號碼出爐、威力彩直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第115047期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為24、22、26、07、23、33，第二區為08。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
追花蓮營養午餐弊案！ 副縣長顏新章以被告身分約談
地方中心／趙永博 花蓮報導檢調調查源自2023年花蓮縣的營養午餐弊案，上個月的首波搜索行動中，已偵辦六人，現在案情又有最新進展！今天一早，調查站人員到縣府，以被告身分帶回花蓮縣副縣長顏新章、縣府秘書長饒忠則是以證人身分，被帶回！在地議員推測，整個案情恐怕繼續向上延燒！
美國安會取消與鄭麗文會面？國民黨駁斥：特定媒體故意詆毀
國民黨主席鄭麗文現正率團在美國訪問，傳美國國安會取消與鄭麗文的會面，且未告知原因。國民黨今天（11日）表示，鄭麗文在華府與行政部門的會面是全部保密不對外釋出任何訊息，特定媒體故意詆毀，只是暴露出民進黨的恐慌和心虛而已。
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
遭爆「追愛往事」衝男方家裝暈 陳玉珍：部分與事實不符
AI需求大爆發！「顯卡供應廠」營收刷新紀錄 逆勢攻上漲停板
[FTNN新聞網]記者陳思穎／綜合報導美股周三重要指數全面收黑，拖累台股今（11）日開低走低，盤中一度下挫，失守4萬3大關，所幸最後逐步回穩，終場收43149.46...
台灣「這家電池材料大廠」打進特斯拉供應鏈！增資2.8億建廠 產能暴增至5萬噸
打進特斯拉（Tesla）供應鏈的鋰鐵電池正極材料廠立凱電，今（11）日宣布2.8億元現金增資案本周獲准通過，立凱電表示，此次現金增資取得資金，主要將用來執行北美客戶合約，但由於與客戶簽有保密協議，無法評論客戶動態。立凱電規劃斥資逾3億元在南台灣建置LFP（磷酸鋰鐵）前驅體5萬噸新產線，預計2027年開始出貨。根據立凱電揭露的現增公開說明書資料，來自北美客戶的......
台86驚悚車禍！砂石車開到一半「輪胎噴飛」…擊中對向車輛害翻車
台86線快速道路發生驚悚事故，今日（11日）下午1時許，一輛砂石車行經歸仁路段時，左後輪突然脫落，噴飛至對向車道，擊中一輛路過的自小客車，導致車輛四輪朝天翻覆，駕駛人受傷，幸好經送醫治療無生命危險。警方表示，雙方駕駛均無酒駕，詳細肇事原因仍有待調查釐清。
北市蓋遮陽傘「防風、防震」卻不防曬？于北辰開罵了
政治中心／綜合報導台北市政府預計今年將在信義區五處設置「人行遮陽設施」，引發外界質疑。對此，桃園市議員于北辰在《台灣向前行》節目中，指出這座遮陽傘防震、防風，卻不遮陽，痛批「這叫防震金菇嗎？」並透露蔣萬安不理會外界質疑，反而是台北市研考會主委殷瑋頻頻回應，讓他狠批「蔣萬安加殷瑋，都沒有辦法像沈伯洋一樣，找出市民的痛，跟市民的需求」。
NPB》孫易磊飆158公里寫生涯最速 球評大讚「直球是頂級水準」
日本火腿台灣投手孫易磊本季首度在一軍出賽，今交流賽面對橫濱DeNA，投出日職一軍生涯最長6局，僅被敲
紐約街頭暴動！「最強高中生」Ray雇2保鑣緊急撤離 驚恐喊：太瘋狂了
台灣知名實況主 Ray（以「台灣最強高中生」紅遍北美）今（11）日現身紐約曼哈頓街頭，直播NBA馬刺對陣尼克的冠軍賽第四戰。隨著尼克隊在末節上演瘋狂大逆轉，全城球迷瞬間陷入癲狂，街頭混亂程度堪比戰區。儘管 Ray 特別聘請了兩名身穿防彈背心的壯漢保鑣貼身護駕，仍被現場失控的暴動場面嚇到數次面露驚恐。最終在混亂的推擠中，連現場維持秩序的紐約警察（NYPD）也神情嚴肅地上前介入，Ray 隨即在保鑣護送
林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包 霸氣金額曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導知名啦啦隊女神林襄，原先與球員馬傑森戀情被曝光後見光死，以為戀情就此落幕，但近期週刊直擊，兩人不僅十指緊扣牽著手，並前往板橋車站餐廳吃飯，外界好奇兩人是否轉成地下戀情；林襄經紀公司則稱「希望外界能給予當事人一些空間」，等同並未承認和否認。對此，林襄的師傅、藝人沈玉琳今（11）日下午受訪不僅喊「是值得祝福的一對」，更承諾，如果兩人能修成正果，自己大膽慷慨允諾包20萬紅包。
成交額衝935億擠下台積電！「被動元件大廠」遭外資提款121億元仍翻紅 再出清友達1.2萬張
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導受美股四大指數全面收黑影響，台股加權指數今（11）日開低走低，盤中一度下挫至接近4萬1千點大關，隨後大幅度拉回，最終收4...
中職》富邦恐陷11天10戰地獄賽程 後藤光尊憂補賽：投手負荷影響很大
由於下雨補賽不斷，富邦悍將從17日開始到28日面臨11天10戰的苦戰，擔心本週再下雨延賽，總教練後藤
傳統醫療險「沒住院就不理賠」 石崇良喊話業者「轉念」：現在不付只會賠更多
傳統保單多以住院天數為理賠標準，惟現在隨著醫療進步，許多疾病治療住院天數都大為縮減，甚至根本不用住院，導致不少爭議。衛福部長石崇良今（11）日表示，很多醫療處置及手術不用住院，醫療費用只有住院的一半，保險業者何不轉念，現在不付的結果，就是導致大家都去住院，理賠金更多。石崇良表示，衛福部預計今年下半年開始推動「在家癌症治療」，比照國外經驗，讓民眾可選擇「在家化......
新青安2.0迎6大改革！年收過200萬不能申貸 專家試算搖頭：台北只剩這區買得起
新青安將在今年7月底屆滿，據指出，財政部對接續推出的「新青安2.0」已研擬完成，最快8月1日有望上路，依照目前傳出的方案，新青安2.0將有6大改革，其中年收入200萬元的硬性排富門檻，高收入受薪族未來恐無法申貸。對此，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這項政策對於台北購屋族並不友善，因為根據台灣房屋集團統計2026年最新實價登錄數據，即便是踩在政策天花板......
美加墨世界盃》期待韓國隊贏球的理由 韓媒：因為捷克是歐洲球隊
2026年美加墨世界盃台灣時間12日開幕日，A組韓國隊上午首戰捷克，韓國媒體《SPORTS朝鮮》11日報導用過往世界盃紀錄來看，韓國隊對戰歐洲球隊常有驚奇演出，是可期待贏球的理由。
伊朗經濟恐負成長10%！4000萬人將陷入貧困 伊朗當地專家：「這」才是崩潰主因
近期伊朗與以色列衝突及區域安全局勢升溫後，伊朗國內多位經濟學者與政策專家陸續對國家經濟前景發出警訊，認為伊朗正面臨近年來最嚴峻的經濟與社會挑戰。部分專家甚至警告，若目前趨勢持續惡化，伊朗未來數年恐出現深層經濟衰退，大規模貧困人口增加，以及社會穩定性受到進一步衝擊。本文觀點源自伊朗裔政治學者暨中東問題評論家哈米德．埃納亞特（Hamid Enayat）的分析......
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
陳永興與黃國昌、柯文哲有私交？黃揚明翻出他挺大罷免專文：說他是白的我滿頭問號
總統府11日公布監察委員提名名單，總統賴清德將提名台灣人權促進會前會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長。據《風傳媒》報導，陳永興與民眾黨主席黃國昌有多年交情。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文表示，陳永興去年6月的專欄文挺大罷免，要說陳永興是白的？只有滿頭問號。陳永興過去曾在公開文章中表示，2014年太陽花學運後，黃國昌曾親自找上門，希望結合太陽......
大雨炸全台，為何阿公店水庫蓄水率不到1%？經濟部揭原因：不是缺水
全台4日起受到梅雨鋒面及西南氣流影響，各地陸續出現明顯降雨，水庫也開始陸續進帳。不過，唯獨阿公店水庫卻只有不到1%的蓄水率，經濟部解釋，阿公店水庫是全國唯一於汛期採行空庫防淤操作的水庫，因此跟其他水庫不同。根據水利署統計，截至6月11日下午，本波降雨已為全台主要水庫帶來約4.3億噸預估入流量，有效挹注水庫蓄水。其中，台南地區主要水庫集水區降雨效益尤為顯著。曾......