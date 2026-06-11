凱基金前5月EPS 1.32元！若加計股票處分利益 EPS 3.09續創新高

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

凱基金控今（11）日公布5月自結財務數據，單月稅後獲利47.43億元，累計前5月稅後獲利223.3億元，每股稅後盈餘（EPS）1.32元。

因凱基人壽今年起適用IFRS 17新會計準則，獲利不再加計FVOCI（Fair Value through Other Comprehensive Income）股票處分利益；若加計FVOCI股票處分利益，凱基金控5月調整後獲利為148.72億元，前5月累計調整後獲利523.29億元，換算每股獲利3.09元，單月與累計獲利均創歷史新高。

廣告 廣告

上述FVOCI股票處分利益主要來自凱基人壽掌握市場脈動，5月已實現股票處分利益約101億元，累計前5月共計近300億元，該獲利雖不包含在當期獲利，但直接反映於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘之基礎。

凱基金控表示，5月台股加權指數及成交量能再創新高，帶動集團旗下證券、銀行、壽險等業務動能全面走強，整體營運表現亮眼。

銀行業務方面，受惠於存放款規模穩健擴張，推升淨利息收益表現，財富管理帶動手續費收入成長，成為獲利成長的主要引擎。凱基銀行5月稅後獲利7.1億元，年度累計稅後獲利35.9億元，較去年同期成長30%。

證券業務則在台股交易熱絡帶動下，經紀暨財富管理、自營、承銷等業務皆有獲利貢獻。凱基證券5月稅後淨利31.5億元；年度累計稅後獲利129.06億元，續創同期新高，亦較去年同期大幅成長377%。

壽險業務方面，凱基人壽在新契約銷售動能挹注下，5月新契約保費收入115億元、相較去年5月成長達126%，創近五年單月新高；累計前五月新契約保費收入達459億元， 較去年同期成長48%。

其中，傳統型外幣保單及投資型商品仍為銷售主力，前五月業績分別較去年同期成長43%及315%。

投資方面，凱基人壽採取審慎靈活的資產配置策略，掌握市場契機，推升投資收益表現。5月稅後獲利16.02億元，前5月累計稅後獲利76.87億元；若加計FVOCI股票處分利益，單月調整後獲利117.32億元，創今年以來單月新高，前5月累計調整後獲利已達373.9億元。

更多品觀點報導

台新新光金前5月獲利年增432％！稅後EPS自結1.36元 創歷史新高

華南金前5月獲利144.69億！稅後EPS自結1.04元 雙創歷年同期新高

