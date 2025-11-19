凱基金子公司副理盜領3億遭押 辯稱誤信詐團自己也受害
曾拍宣傳片招募儲備幹部，擁有超過70萬股東的凱基金控孫公司中華開發資本管理顧問公司，主打替客戶做資產管理、股權投資，如今內部爆弊端，有高階主管被控與詐騙集團合謀，捲走公司數億資金。
金管會銀行局副局長王允中表示，「凱基金在11月3日跟本局來通報重大偶發事件，我們還要再去做相關的釐清，這個就是我剛剛說的，我們還在依行政程序處理中。」
面對盜轉風波，銀行局證實已接獲凱基金通報，正啟動行政調查，釐清凱基金有無疏失。
全案在9月底，一名葉姓女副理涉嫌未經授權登入公司網銀帳戶，將千萬美元（約3.1億台幣）匯至境外，已被全數提領，檢方18日將人拘提到案，向法院聲押禁見獲准。
凱基金發重訊說明，一名員工涉嫌勾結詐騙集團，屬於單一員工的犯罪行為，已經對她提告，各項營運維持正常，但涉案副理喊冤，辯稱自己也是受害者，誤信對方的假檢警話術，才會照指示操作。
金融業監守自盜並非首次，台新銀行有理專就曾盜領客戶上億資金，已被判刑；滙豐銀行同樣有理專挪用客戶資金超過1.4億，這回凱基金旗下公司被盜領，有學者點出風控、內控有疏漏。
世新大學財金系副教授吳秋慧指出，「你想想她最後要放行，不是只有她一個人就出去了，所以這就是她找到天時地利人和，而且這裡面一定有瑕疵，說不定有共犯，內部控管沒有問題嗎？絕對問題很大。」
儘管凱基金強調，客戶權益未受影響，但公司大筆資產流失，依舊引發質疑。學者也點出，必須重新檢視內部的內控、法遵及系統，三方運作落實，才能有效防範於未然。
