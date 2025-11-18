凱基金孫公司內鬼勾結詐團犯案 金管會：凱基金已提交說明報告

凱基金控的孫公司中華開發資本管理顧問爆發內鬼鑽漏洞捲款數百萬美元事件。金管會銀行局副局長王允中今天(18日)傍晚表示，凱基金控已於3日通報重大偶發事件，也已經依照規定送交說明報告，後續檢視其報告後將作出行政處分；由於此案已進入檢調調查階段，內容不便對外說明。

凱基金控則透過聲明表示，金控子公司中華開發資本的旗下公司近日發現一名員工涉嫌勾結詐騙集團，進行未經授權的匯款操作，移轉約700多萬美元，公司於第一時間發現異常後立即報警，相關資料已移交檢警偵辦。

廣告 廣告

凱基金控表示，此案屬單一員工犯罪行為，事件由內部同仁主動發現，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。

凱基金控指出，案發後已立即成立專案小組，全面清查相關帳戶，並對該名員工提出刑事告訴。本次有賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查，避免歹徒用同樣手法詐騙。(編輯：宋皖媛)