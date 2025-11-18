凱基金孫公司副理「勾結詐團捲款逾2億」 金管會曝懲處與否

員工勾結詐團捲款2億多元，中華開發資本表示，全面清查相關帳務並提出刑事告訴。（圖：資料照）

上市公司凱基金爆發「監守自盜」弊端，旗下孫公司中華開發資本管理顧問葉姓女副理涉嫌勾結詐騙集團，捲款700萬美元（約新台幣2.17億元）。新北地檢署日前把葉姓女子拘提到案，向法院聲押獲准。對此，金管會銀行局副局長王允中今天（18日）表示，凱基金已經在11月3日通報重大偶發事件，相關報告也在通報後7天繳交，金管會將根據報告內容依規「行政處理」，包括懲處與否。

根據檢調資料指出，中華開發資本管理顧問葉姓女副理涉嫌在今年9月底，利用職權之便，趁同事不注意先側錄同事的帳號、密碼，之後又利用主管出國時，竊取主管金鑰，未經授權登入中華開發公司網銀帳戶，拆分19次轉帳匯款總計700萬美元到境外帳戶，立即遭提領。

廣告 廣告

凱基金內部查核異常後即刻通報刑事局並啟動跨國反詐應變，成功追回部分異常匯款，但大部分資金已被提領。刑事局報請新北地檢署指揮偵辦，檢方本月10日兵分多路搜索葉姓女副理住所、辦公處所等處，並將她拘提到案。

檢方複訊後認為，葉姓女子涉犯背信、竊盜、詐欺、偽造文書、妨害電腦使用及金融控股公司法等罪，且有逃亡、串證滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，後續共犯結構持續追查中。

中華開發資本表示，經初步了解，本案屬「單一員工犯行」，沒有波及客戶資金，也沒有影響公司海外業務與整體營運。案發後，公司立即成立專案小組，全面清查相關帳務，並已對這名涉案員工提出刑事告訴。

公司強調，本案能及時攔阻、降低損害，除了內部控制發揮作用外，也有賴警方和相關同業協助。未來將持續強化內稽內控，並全力配合檢警調查，以避免歹徒利用類似手法再次行騙。

◆被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。