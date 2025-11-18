凱基金孫公司員工涉勾結詐團 金管會說話了

▲凱基金控旗下中華開發資本子公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權的匯款操作，凱基金及金管會都有最新說明。（圖／凱基金提供）

[NOWnews今日新聞] 針對凱基金控旗下中華開發資本子公司近日發現1名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權的匯款操作，移轉約700餘萬美元，凱基金今（18）日表示，公司於第一時間發現異常後立即報警，相關資料並已移交檢警偵辦，未來也將積極配合調查，避免歹徒用同樣手法行使詐騙。

金管會銀行局則指出，凱基金在11月3日已通報重大偶發事件，並在7個營業日提交書面報告，由於公司也已報案，檢調也在調查中目前檢調也在調查中，金管會將會依相關程序辦理，是否懲處，將視相關調查報告，做行政程序處理。

凱基金說明，此案屬單一員工犯罪行為，事件由內部同仁主動發現，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。此外，凱基金表示，在案發後，公司立即成立專案小組全面清查相關帳戶並對該名員工提出刑事告訴。公司並強調，這次有賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。

