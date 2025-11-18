凱基金孫公司爆內鬼！女副理勾詐團「盜領3.13億」遭聲押

凱基金控旗下中華開發資本管理顧問公司爆出內鬼。凱基金提供



凱基金控旗下中華開發資本管理顧問公司爆內鬼！一名葉姓女副理涉嫌與假檢警詐騙集團勾結，利用職務之便竊取同事帳密與主管金鑰，未經授權登入公司網銀帳戶，分19次將公司資金共美金約1018萬元（折合新台幣3.13億元）匯往境外，再由詐團提領一空。新北地檢署10日指揮刑事局搜索、拘提葉女到案，複訊後以有逃亡及串證之虞向法院聲押禁見獲准，並持續追查背後共犯網。

檢方調查，葉姓副理自今年9月起就開始與詐團頻繁聯繫，疑似循序測試流程、規劃犯案細節。她於9月間未經同意就側錄不知情同事的網銀帳號密碼，再竊取主管金鑰，利用同事下班後的時段登入公司網銀，將把公司帳戶內1018萬9460美金、約莫台幣3億1300萬餘的資金，分批匯往印尼境外帳戶。

凱基金內部查核異常後即刻通報刑事局並啟動跨國反詐應變，成功追回部分異常匯款，但大部分資金已被提領。刑事局報請新北地檢署指揮，檢方本月10日兵分多路搜索葉姓副理住所、辦公處所等處，並將他拘提到案。

檢方複訊後認為，葉女涉犯背信、竊盜、詐欺、偽造文書、妨害電腦使用及金融控股公司法等罪，且有逃亡、串證滅證之虞，向法院申請收押禁見裁准。

由於葉女犯罪手法具有高度技術性，顯示縝密預謀，她本身也擁有資訊及財金專業背景，檢警懷疑其背後有「專業級技術團隊」支撐，目前正追查詐團成員、金流去向及幕後指揮者。

