凱基金控股東會通過發放現金股利1元 配發率5年最高
凱基金控今（12）日召開115年股東常會，會中承認114年營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案，普通股每股配發現金股利1元，配發率達近5年最高。凱基金今年自結前5月稅後獲利223.3億元，每股盈餘1.32元，公司表示，將密切關注諸多世界局勢挑戰及趨勢發展，配合政府政策即時因應做好風險管理，並積極擁抱創新與人才，提供前瞻永續的金融解決方案。
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\n凱基金控去年稅後獲利為300.58億元，每股盈餘（EPS）1.74元，旗下主要子公司壽險、銀行、證券、創投和投信皆展現強勁動能。其中，凱基人壽稅後淨利158億元；凱基銀稅後淨利更創下68億元歷史新高；此外，中華開發資本連續兩年達成百億級別募資成績，凱基投信整體資產管理規模突破3,100億元，創下歷年新高。
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\n凱基金今年自結前5月稅後獲利223.3億元，每股盈餘1.32元。公司表示，今年前5月加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分利益，調整後累計獲利達523.29億元，換算每股獲利3.09元，超過去年全年水準；其中，子公司凱基人壽累計前5月已實現股票處分利益近300億元，雖不包含在當期獲利，但直接反應於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘之基礎。
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\n展望今年，凱基金控表示，台灣在跨國企業AI基礎設施布建、相關硬體需求持續強勁下，出口/輸出仍能維持成長，在整個消費基期偏低下，內需成長率也有望回升；投資方面，AI與半導體投資仍是主力。
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