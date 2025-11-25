凱基金控蔬食日 提倡永續飲食

響應全球永續飲食趨勢，凱基金控總部與凱基證券大直大樓的員工餐廳25日共同舉辦綠色餐飲「蔬食日」活動，結合地方創生團隊「御鼎興柴燒醬業」旗下的飛雀餐桌，採用雲林在地友善耕作的小農食材，推出全蔬食創意餐點與食農教育內容，展現對員工健康、環境永續與地方發展的長期承諾。

11月25日是國際蔬食日，凱基金控表示，推動綠色餐飲「蔬食日」活動，主要是讓員工理解日常飲食與個人健康、環境保護，以及動物友善之間的連結。活動不但鼓勵同仁支持在地農業、認識友善耕種的重要性，更希望讓大家了解綠色飲食能降低碳足跡、減緩氣候變遷衝擊，為環境永續盡心力。

綠色餐飲「蔬食日」由凱基金控旗下凱基人壽與凱基證券員工餐廳主辦，菜色涵蓋中、西式熱食、麵食與古早味甜品。其中，飛雀餐桌特選友善耕作的非基改黃豆，結合台灣鄉村傳統米食與冰品文化製作限定甜品，營養均衡又具地方風味，深受員工喜愛。

不少第一次嘗試全蔬食的同仁直呼，「本來以為只有菜可以吃，想不到反而比肉食更有風味、更清爽，顛覆以往對蔬食印象」。也有平日就吃素的同仁說：「雖然平日飲食就是以素食為主，但今天的料理還是很讓人驚豔，是視覺跟味蕾的雙重享受。」

作為國內金融業綠色飲食推廣標竿，凱基人壽與凱基證券員工餐廳，多年來落實綠色餐飲政策，兩處餐廳皆取得環境部「綠食飯桌」認證；每月固定兩日為「無紅肉日」。

凱基金控於今年4月22日世界地球日，與農業部林業及自然保育署一同舉辦「蔬食日」活動，採購具有「諸羅樹蛙友善棲地標章」與「綠色保育標章」的小農蔬菜。凱基證券大直大樓員工餐廳也在綠色餐飲年會中獲頒「綠食先行獎」，從日常餐飲中帶動永續環保意識。