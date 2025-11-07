凱基金控走向國際 力助地方創生
凱基金控實踐企業永續承諾，攜手「地方創生行動家+」合作夥伴，共同前進亞洲最大設計市集Pinkoi Design Fest瘋設祭，以設計為語言、以創意為橋梁，讓源自土地的創新力量走進城市、走向國際，也讓世界看見台灣土地的溫度與創新力量。
Pinkoi Design Fest瘋設祭7日起一連三天，在台北花博爭艷館登場，今年以「星球漫行」為主題，邀集來自台灣、香港、日本、韓國、泰國、澳洲六地共530個品牌，涵蓋潮流服飾、陶盤器皿、手工飲品等多元創作，邀請民眾漫遊設計宇宙，感受創意星球的無限魅力。
在這場設計盛典中，凱基金控與三組「地方創生行動家+」合作團隊共同展出，包括彰化「耍廢工廠」、嘉義「茉莉手作坊」以及高雄「橋仔頭白屋」，呈現融合在地文化與永續理念的設計作品，透過實體通路與消費者面對面交流，讓地方品牌發光。
來自彰化芳苑的「耍廢工廠」以廢棄蛋殼再生技術為核心，開發具抗菌功能的蛋殼再生材料，應用於藝術塗料、建築建材及生活產品中，為農業廢棄物開啟全新循環商機。
誕生於嘉義的「茉莉手作坊」秉持「手作能傳遞心意，也能承載文化」理念，由二度就業的中高齡職人媽媽，以針線縫出嘉義的故事。「橋仔頭白屋」則結合文化藝術專業與地方青年能量，活化擁有百年歷史的橋仔頭糖廠，讓老空間轉化為藝術展演及創業基地。
凱基金控指出，地方創生的本質是「以人為本，與土地共好」，而設計正是最具感染力的媒介，透過參與設計市集展，不只協助在地品牌擴展能見度，更是促進地方文化、創意產業與社會永續的實質行動，將持續以金融力量為支點，推動台灣地方創生永續發展。
