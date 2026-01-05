凱基金控集團2026年徵才逾4500人 AI與財富管理成主軸

迎接2026年，凱基金控擴大布局人才版圖，連同旗下五大子公司凱基銀行、凱基人壽、凱基證券、凱基投信及中華開發資本，預計招募超過4500名新進人才，年增約500人。因應AI應用加速發展、業務版圖擴展，凱基金控集團今年徵才重點鎖定數位科技與財富管理等領域。

凱基金表示，隨著數位金融快速演進、財富管理需求升溫，加上跨境資金流動日益頻繁，帶動金融業積極延攬跨域專才，2026年將強化集團整合效益，大舉聘用具備科技與金融雙軌能力的人才，尤其聚焦AI技術研發、應用開發、專案管理與AI治理等方向，相關職缺涵蓋AI模型工程師、應用規劃師、AI技術架構師及生成式AI（GenAI）研發工程師，盼以多元數位戰力，打造具競爭力的金融科技生態系。

在業務端，配合亞洲資產管理中心布局及私人銀行業務成長，凱基金同步擴編財富管理團隊，並延攬資訊科技、投資交易、精算、及核保理賠等專業金融人才，從產品設計到服務流程全面升級，提升整體客戶體驗。

在新世代人才培育策略上，凱基金持續推動儲備幹部計畫，2026年預計招募近百位儲備幹部及暑期實習生，並擴大數位科技領域之員額，藉此展現金融科技數位轉型的決心。

凱基金控集團指出，2025年領先同業推出「跨公司人才推薦獎勵機制」，打破子公司界線，讓集團內部推薦成為吸引優秀人才的重要管道。此機制的推動，係呼應集團連續兩年將近8成的員工認同度。員工認同度反映員工對公司整體滿意度、留任意願，以及是否樂意推薦公司等多項指標。

