凱基金控首度參與即奪金 榮獲職場性平認證最高榮譽
▲台北市勞動局長王秋冬（左）頒獎予凱基金控人資長陳慧珠（右）。
凱基金控在推動職場性別平等與多元共融上持續展現行動力，今年一舉拿下台北市政府勞動局「職場性別平等認證」的「金質獎」。今（25）日的表揚典禮由凱基金控人資長陳慧珠代表受獎，這是凱基金控首度參與認證即獲最高榮譽，凸顯公司在性別平權、女性領導力與員工福祉等面向的卓越表現，展現金融業落實多元共融的具體成果。
台北市「職場性別平等認證」從八大面向全面評核，包括推動性別平等之相關機制、促進組織決策之性別平等、促進薪資待遇性別平等、促進性別平等之教育與訓練、工作與家庭平衡、友善孕育措施，職場安全之性平友善措施，促進多元性別平等相關作為或措施。凱基金控不僅符合所有標準，多項指標更領先業界。
凱基金控人資長陳慧珠指出，凱基金控以「成為金融界人才的首選雇主」為目標，長期投入建立尊重差異、包容多元的職場環境。無論國籍、種族、階級、性別、年齡及身心障礙，每一位人才都可以找到發揮所長的舞台。集團積極推行性別平等政策，女性員工的比例與影響力逐年成長，截至2024年，女性主管比例達五成。值得一提的是，凱基金控旗下五家主要子公司，凱基人壽、凱基銀行、凱基證券、凱基投信與中華開發資本，皆由女性總經理領軍，展現女性領導力在金融服務的深度影響力與多元價值。
為深化企業文化，凱基金控每年舉辦婦女節系列活動，推廣性別平權，並透過員工認同度調查，持續檢視組織氛圍與文化落實情形。根據最新調查顯示，超過八成員工肯定公司在DEI（多元、公平、共融）上執行的成效，顯示相關措施已在企業內部產生實質影響並形成共識。
凱基金控以全方位員工福祉策略，強化人才韌性與企業競爭力，從「身體健康」、「心理健康」、「財務健康」、「親職友善」與「工作生活平衡」五大面向，推出多項照護方案。在健康促進方面，提供全薪健檢假與優於法規的健檢福利，並設立多元運動社團及舉辦「KGI Walker健走競賽」活動，鼓勵員工在忙碌生活中，培養良好運動習慣，同時提升身心活力與團隊凝聚力；心理層面則導入EAP（員工協助方案），與專業機構合作，提供心理諮詢與法律諮詢資源，並定期舉辦心理健康講座與舒壓工作坊，讓員工在面對職涯與生活挑戰時，擁有堅強後盾；在財務健康方面，設有員工持股信託，由公司100%相對提撥，不分職等皆享有同等獎勵，這不只是理財工具，更是體現企業與員工共享經營成果的理念；集團也提供完善的團體保險制度，保障範圍涵蓋員工及其家庭，讓照顧延伸到日常生活的各個層面；親職友善方面，提供優於法令的全薪產假與陪產(檢)假、生育禮金及優質哺(集)乳室，用心守護及關懷同仁與家庭；在工作生活平衡方面，推動彈性工作辦法，提供生日假與志工假等多元全薪假別，協助員工兼顧工作、生活與家庭。
凱基金控表示，未來會持續強化性別平等與多元共融的組織文化，並以此作為永續發展的重要支柱，與員工共同建立兼具韌性、成長與持續創新的金融職場。
