財經中心／程正邦報導

凱基金控點亮全台最高飄雪聖誕樹，以永續行動迎接公益月。(圖／凱基金控提供)

凱基金控點亮全台最高樹 絢麗光影共築城市之林

凱基金控今（28）日晚間於企業總部廣場盛大舉行一年一度的聖誕點燈儀式。一棵高達22公尺、傲視全台的「飄雪聖誕樹」正式點亮，絢麗的燈光藝術結合人造雪花自空中浪漫飄落，將總部廣場瞬間轉化為夢幻的冬日仙境，吸引眾多路過的民眾駐足圍觀。

點燈儀式由凱基金控董事長王銘陽率領集團子公司主管共同啟動，活動主題定為「相映成光、共築成林」，象徵著企業與所處的城市、土地之間緊密的連結與相互支持。現場數百名凱基集團同仁戴上聖誕風格的飾品，在光影下互道祝福，節慶氛圍濃厚而溫馨。

凱基金控董事長王銘陽親自發餅乾給現場民眾。(圖／凱基金控提供)

聖誕樹貫徹「與自然共生」：環保材料搭建、智能監控用電

這座成為城市新地標的聖誕樹，不僅追求視覺上的震撼，更實踐了企業對環境永續的承諾。據了解，這棵高達22公尺的聖誕樹是使用環保可回收材料搭建而成，並導入智能燈控系統來監測與控制用電量，在營造節慶氣氛的同時，也體現凱基對環境保護的用心。

董事長王銘陽表示，凱基總部大樓自設計之初即以「與自然共生」為核心理念，大樓以綠建築概念打造，特別是為了保留廣場周邊約六十年的老榕樹，在建築設計上做了巧妙的規劃，導入節能減碳及循環經濟思維。他強調，今年的飄雪聖誕樹正是延續這樣的永續精神。

王銘陽董事長也期許，凱基聖誕樹能成為屬於整座城市的回憶：「每一位經過這裡的市民、旅人、甚至今晚特別來拍照打卡的朋友，都能留下屬於自己的聖誕回憶。」

凱基金控董事長王銘陽（中）率領一級主管參與耶誕點燈儀式。(圖／凱基金控提供)

派對狂歡揭序幕 公益市集延續暖心善意

這場點燈晚會吸引了上百人到場同樂，活動由優雅的薩克斯風四重奏揭開序幕，隨後登場的光球舞者以象徵希望、永續與共好的光球在廣場上律動，為點燈儀式增添藝術氣息。在聖誕樹被點亮後，凱基總部廣場瞬間搖身一變為熱鬧的聖誕派對現場，深受年輕族群喜愛的 DJ 帶來精采的音樂表演，將現場氣氛帶到最高點。

為了與整座城市共享溫馨聖誕季，自點燈晚會當晚起至2026年1月19日，凱基聖誕樹將在每晚 19:00、20:00 以及 21:00 定時上演飄雪燈光秀，歡迎民眾前往觀賞。

此外，12月也是凱基金控的公益月。集團宣布將再次串聯地方創生團隊與社福單位，於下個月16日及2026年1月15日分別舉辦公益市集，透過具體行動支持在地特色產業發展與弱勢族群，讓企業的善意與光芒，能延伸至更多需要的角落。

