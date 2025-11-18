凱基金旗下員工盜公司3億餘元匯印尼 金管會：處理中

凱基金控孫公司中華開發資本管理顧問的一名前葉姓員工，涉嫌在今年9月底與詐欺集團共謀，盜領公司款項1018萬9460美元（約新台幣3億1300萬餘元）並將之匯到印尼，其中700餘萬美元已在印尼當地的金融機構被領出。

這位葉姓員工原本在中華開發資本管顧擔任副理，以未經授權方式登入開發管顧的網銀帳戶，也就是未經過主管同意，就逕自以USB金鑰、密碼等登入公司的網銀帳戶，把開發管顧的存款移轉到印尼。該名員工已在今年11月10日被新北地檢署拘提到案。

內控失靈？金管會：處理中

中華開發管顧與凱基金控集團是否涉及違反內稽內控？以及是否有人謀不臧等情事？金管會銀行局副局長王允中今（18）日傍晚答覆媒體詢問時表示，凱基金控已於11月3日向金管會通報重大偶發，並且已經提交報告，金管會正依行政程序處理中。

以下為凱基金控今日針對此案發表的聲明：

中華開發資本旗下子公司近日發現一名員工，涉嫌勾結詐騙集團進行未經授權之匯款操作，移轉約7百餘萬美元，公司於第一時間發現異常後立即報警相關資料並已移交檢警偵辦。

公司表示，本案屬單一員工犯罪行為，事件由內部同仁主動發現，未影響客戶權益，海外業務及各項營運皆維持正常。

案發後，公司立即成立專案小組全面清查相關帳戶並對該名員工提出刑事告訴。公司強調，本次有賴警方及同業協助降低影響，未來將積極配合調查避免歹徒用同樣手法行使詐騙。

