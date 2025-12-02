凱基金明年配息為主 凱壽接軌新制CSM餘額將逾2千億

（中央社記者蘇思云台北2日電）凱基金今天表示，預計明年股利政策以現金股利為主，是否搭配股票股利，將在年度盈餘分配時綜合考量；至於凱基人壽明年接軌新制，預計開帳後合約服務邊際（CSM）達新台幣2000億元以上，每年新增CSM目標為300億元到350億元。

凱基金控今天下午舉行第3季線上法人說明會。凱基金前3季稅後淨利達190.5億元，累計每股稅後純益（EPS）1.09元，主要子公司業務都展現穩健成長動能。

凱基金財務長黃碧玲表示，凱基人壽前3季獲利92.6億元，若排除匯率因素仍優於去年同期表現；前3季初年度保費收入達527.4億元、年增22%。凱基人壽外匯價格變動準備金餘額9月底近300億元，如果考量匯率加上年底提存數，預計今年底外匯價格變動準備金餘額近450億元，對匯率波動承受能力提高，整體外價金法規上限為800億元。

保險業2026年將接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）及新一代清償能力制度（TW-ICS），由於IFRS 17下，保險業不在銷售保單時認列利潤，而是未來提供服務時才逐步認列保險收入，因此，CSM可視為業者賣出一張保單預期未來可以實現的利潤總額，成為各家業者接軌的重要指標，壽險業者皆積極累積CSM。

外界關注凱基人壽接軌準備，黃碧玲表示，凱基人壽持續優化產品結構，相關策略包含透過美元保單商品降低幣別錯配，推出高保障商品累積CSM，也持續推動投資型保單，因相關資本消耗較低。

凱基人壽指出，預計接軌時CSM餘額達2000億元，每年新增CSM目標為300到350億元，今年累積狀況符合預期，明年攤銷率（CSM釋出到稅前盈餘的比例）為6到7%，將成為保險獲利主要來源。

凱基人壽總精算師謝如涵進一步解釋ICS申請狀況，凱基人壽目前資本適足率高於300%，未來接軌ICS可以申請125%沒問題，高於125%的超借資本部分，必須5年內加速攤提，內部評估都可順利還款，因此ICS目標可能落在125%到150%之間。

至於股利政策，黃碧玲指出，過去凱基金控的股利資金來源是由子公司上繳，其中，銀行跟證券擔任重要角色，今年銀行跟證券獲利也都比去年成長；明年股利預計以現金股利為主，是否搭配股票股利，將在年度盈餘分配時綜合考量。

凱基金今年每股配發現金股利約0.85元，股票股利約0.1元。（編輯：楊蘭軒）1141202