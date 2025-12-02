凱基金法說》明年現金股利有機會追平今年？財務長：銀證提供堅實基礎

凱基金控今（2）日下午舉行線上法說會，因該公司今年前10月每股稅後純益（EPS）為1.37元，較去年同期衰退24.3%，投資人關心凱基金明年股利政策，凱基金控財務長黃碧玲的答覆預留想像空間。

黃碧玲說，凱基金今年配發的現金股利，銀行與證券子公司是主要的資金來源，「今年的現金股利當中，就有8成來自於這兩家公司，所以這兩家公司獲利成長將提供金控未來配息堅實的基礎。」

明年股息可能有機會追平今年

凱基金今年配發現金股利每股0.85000699元、股票股利每股0.10000194元，總現金股利金額約142.9億元、總股票股利金額約16.8億元，證券子公司上繳約84.6億元、銀行子公司上繳約48.6億元，合計占總現金股利金額93.3%、占整體股利金額83.5%。

凱基銀行今年前10月稅後純益58.95億元、年增25.1%，凱基證券前10月稅後純益93.88億元、年增7.4%，為凱基金4家主要子公司當中獲利成長者。今日下午聆聽凱基金法說會的外資分析師指出，目前預估凱基金明年現金股利與整體股利金額均將低於今年，但從黃碧玲所言銀證獲利都成長來看，凱基金明年在「現金股利」部分，可能有機會追平今年。

凱基金今年在現金股利之外，還配發少量的股票股利，為14年來首見配發股票股利，媒體問明年是否仍將配發少量的股票股利？黃碧玲說，都不排除，只是主要還是以現金股利為主，會不會搭配股票股利，屆時會做綜合考量。

估接軌時CSM餘額逾2千億

我國保險業明年元旦將接軌兩大國際制度，凱基金核心子公司凱基人壽的接軌情況受到關注。黃碧玲表示，凱壽預估接軌時CSM（合約服務邊際，主要來自死差益與費差益）餘額可以達到2000億元以上水準，未來每年新契約CSM目標為300億～350億元。

黃碧玲說，凱壽今年以來保費收入表現不錯，接軌IFRS 17以後，將持續優化產品組合，以美元保單來降低幣別錯配、以高保障型商品來累積CSM、以投資型商品來減少資本消耗，以這三樣作為核心商品主軸。

凱基人壽總精算師謝如涵副總補充說明，凱壽接軌開帳日的CSM會大於2000億元，接軌後第一年的攤銷率，也就是CSM釋放到稅前盈餘的比率，預計在6%～7%之間，成為保險獲利的主要來源。另外，以資產為基礎的負債成本，接軌時預估將低於2.3%。

下修新契約CSM目標至300億～350億

媒體問，今年9月2日的上一次法說會，凱基人壽總經理郭瑜玲曾表示，今年新契約CSM目標350億～400億元，請問前三季新契約CSM金額多少？為何明年起下修新契約CSM目標至每年300億～350億元？

謝如涵說，新契約CSM的數字會受到每一年利率波動影響，凱基人壽未來每年目標就是300億～350億元，今年到目前為止有符合公司預期。

謝如涵並表示，凱壽向金管會申請的ICS目標可能在125%～150%，超過125%需要在5年內加速攤提，透過每年獲利或CSM貢獻將可以順利達成，所以，凱壽要申請ICS到125%以上當然是沒有問題。

外匯避險方面，今日法說會簡報顯示，凱壽今年9月底外匯價格變動準備金餘額295.7億元，因金管會要求，採用責任準備金計提基礎調整的壽險公司，必須將今年稅前盈餘的30%提存到外準金，黃碧玲說，預估凱壽今年底外準金餘額可達將近450億元水準。凱基人壽資深副總謝欣欣也表示，按法令規定計算，凱壽的外準金累積上限約800億元。

