凱基金股利以現金為主！CSM年增目標300-350億 法說重點速讀

凱基金控今日舉辦法人說明會，針對投資人關心的股利政策，說明將以現金股利為主，但還要看子公司盈餘上繳情況，明年正式考量；至於是否搭配股票股利，還要綜合考量。

凱基金說，凱基銀行、凱基證券是金控現金股利主要資金來源，今年有8成來自銀證子公司，以今年來看，2家子公司獲利都有成長，將提供金控未來配息堅實基礎。

至於明年接軌17號公報，凱基人壽將持續優化產品組合，核心商品主軸有3，包括透過美元保單，降低幣別錯配；高保障型商品，可累積CSM（合約服務邊際），以及投資型商品，資本消耗比較低。

17號公報開帳後，CSM（合約服務邊際）累積可達2000億元，未來，CSM每年新增目標300-350億元，未來保單獲利可預期性提高，今年以來，CSM有符合內部目標。

至於CSM釋出規劃，凱基人壽預估第一年攤銷率6％至7％，是保險獲利的主要來源。

截至9月底，外匯準備金餘額將近3百億元，以目前匯率加計年底強制提存，預估外價金餘額可達450億元，有助提高匯率變動承受能力。

股票操作部分，凱基人壽第三季看好股票市場，操作更積極，增加股票投資，也實現些獲利。

凱基人壽前3季獲利92.6億元，若排除匯率因素仍優於去年同期表現；第三季單季獲利81.9億元。初年度保費收入（FYP）年增22%，達527.4億元。

凱基銀行前3季稅後獲利52.9億元、年增20%，財富管理手續費年成長率達25%，並連續三年維持雙位數成長。個金和法金各類放款均達雙位數成長，整體放款餘額年增13%。同時持續優化存款結構，活存比提升至43%。

凱基證券前3季稅後淨利81.6億元、股東權益報酬率（ROE）達到16.9%，優於市場同業；第3季在市場成交量活絡的帶動下，主要業務表現皆有提升，淨收益較前兩季平均增加71%，各項業務市占率維持領先地位。

近年凱基證券深化財富管理，資產管理總規模年增16%，截至9月底達3283億元，財富管理相關營收年增9%。

凱基投信第3季公募基金管理資產規模達3082億元，位居業界第八。

中華開發資本前3季稅後淨利5.2億元，總投資規模達到955億元；其中資產管理業務597億元，管理費收入年增13%。

凱基金指出，今年全球資金加速跨境移動，客戶對多市場配置與整合性服務需求升溫，使得ONE KGI 的跨平台協作更貼近主要趨勢。凱基證券轉介凱基銀行開戶數成長率100%，銀行與證券雙重客戶比率攀升至53%；壽險帶動的證券新開戶成長近5成，證券綁定銀行交割戶餘額也成長35%。

同時，凱基人壽結合凱基投信，滿足客戶多元的投資型保障需求，擴大投資型保單銷售規模；開發資本則推出客製化另類投資商品，強化高資產客戶財富管理服務。

海外布局方面，凱基證券憑藉香港及新加坡市場的領先地位，持續深化財富管理與海外業務；凱基銀行香港分行成立後，逐步擴大規模並結合集團資源，推動跨境金融成長。

