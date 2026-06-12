凱基金股東會通過現金股利1元 前五月已賺逾去年一整年EPS 3.09元

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

凱基金（2883）今（12）日召開115年股東常會，會中承認114年營業報告書、合併財務報表及盈餘分配案，普通股每股配發現金股利1元，配發率達近5年最高。

凱基金股價在今年6月創高來到29.4元。

凱基金控114年稅後獲利為300.58億元，每股盈餘（EPS）1.74元，若排除提列外匯價格變動準備金及歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高。

凱基金控表示，今年以來獲利更展現爆發力，自結1至5月稅後獲利223.3億元，每股盈餘1.32元，加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分利益，調整後累計獲利達523.29億元，換算每股獲利3.09元，超過去年全年水準，持續創下歷史新高。

廣告 廣告

其中，子公司凱基人壽在掌握市場脈動得宜下，累計前5月已適時實現股票處分利益近300億元，雖不包含在當期獲利，但直接反應於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘之基礎。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

大熱天喝飲料要小心！寶特瓶1習慣細菌暴增 恐害急性腸胃炎

羊比人還幸福！30隻羊狂嗑A級榴槤2年 飼主曝羊肉驚人變化

見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛