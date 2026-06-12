凱基金通過發放現金股利1元 創5年最高配發率

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〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金(2883)今(12)日召開115年股東常會，會中通過普通股每股配發現金股利1元，配發率達近5年最高。凱基金控董事長王銘陽致詞時指出，去年的凱基金控稅後盈餘達到300億元，每股盈餘1.74元，若排除壽險在年底一次性提存了59億的外匯價格準備金的話，去年全年的稅後盈餘會超過350億元，是歷年來最高的一次。

凱基金控不僅114年稅後獲利創下歷史新高，今年以來獲利更展現爆發力。王銘陽表示，凱基金控今年的獲利表現更亮眼，今年1至5月的稅後盈餘達到223億元，若與去年相同的會計計算方式，加上壽險的FVOCI(Fair Value through Other Comprehensive Income)股票處分利益300億元，合計高達523億元，這個紀錄是60多年來最高的紀錄。凱基金強調，FVOCI股票處分利益，雖不包含在當期獲利，但直接反應於保留盈餘，仍屬可供分配盈餘的基礎。

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回顧114年的營運表現，凱基金控旗下主要子公司壽險、銀行、證券、創投和投信皆展現強勁動能。其中，凱基人壽稅後淨利158億元，若排除一次性增提外匯價格變動準備金影響，全年度獲利超過200億元；凱基證券掌握資本市場脈動，稅後淨利達115億元，為歷史次高；凱基銀行在強勁業務動能帶動下，稅後淨利更創下68億元的歷史新高；此外，中華開發資本連續兩年達成百億級別募資成績，凱基投信則持續推出符合投資人需求的ETF及主動基金，推升整體資產管理規模突破3,100億元，創下歷年新高。

凱基金控表示，展望115年，台灣在跨國企業AI基礎設施布建、相關硬體需求持續強勁下，出口能維持成長，在整個消費基期偏低下，內需成長率也有望回升。投資方面，AI與半導體投資仍是主力。凱基金控將密切關注諸多世界局勢挑戰及趨勢發展，配合政府政策即時因應做好風險管理，並積極擁抱創新與人才，積極提供前瞻永續的金融解決方案。

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