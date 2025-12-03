凱基金、台達電、勤誠營運強勁 法人評點買進名單一次看

[Newtalk新聞] 各大台灣上市公司在第三季度的表現普遍超出預期，尤其是金融、電子及高科技產業，均顯示出穩健增長的潛力。針對最新營運狀況及未來展望，包括凱基金(2883)在壽險和銀行領域的強勁表現，台達電(2308)強化智能樓宇技術的併購，勤誠(8210)持續擴展東南亞市場的成長潛力，以及華通(2313)在AI伺服器與低軌衛星領域的發展等。

以下是國泰證期今天(3日)早盤後整理解析最新市場聚焦的個股表現與產業動向：

凱基金(2883)

9M25獲利優於預期，壽險CSM達2000億，銀行淨利雙位數增長。估2025／2026 EPS 1.29/1.63元，上修股利至0.8元，殖利率逾5%，評等升至買進。

台達電(2308)

斥資37.33億收購晶睿通訊，強化智慧樓宇。2026年高壓機櫃成新動能，毛利率提升。估2025／2026 EPS 22.84／29.35元，維持買進。

勤誠(8210)

中系客戶佔營收20~30%，東南亞拓展助成長。2026年ASIC與GB系列訂單推升營運。估2025／2026 EPS 26.58／37.50元，高速成長，維持買進。

華通(2313)

AI伺服器、低軌衛星推動PCB需求，主要供應商含華通。高毛利天上用板比重提升，泰國廠產能維持高檔。看好2025／2026營運，維持買進。

宏捷科(8086)

11月營收4.20億( 66.8% YoY)，4Q25營收估12.45億，毛利率25.9%，EPS 0.98元全年高點。2025／2026續成長，維持買進。

創惟(6104)

Switch2記憶體規格大幅提升，售價恐漲壓抑需求。2025第三季財報不如預期，估2025／2026 EPS 5.8／5.7元，2026獲利恐衰退，後市中立。

南亞科(2408)

10月EPS 0.66元，ASP飆升受惠DDR4供給收縮。復甦循環延續至2026年底，1Q26 ASP估季增20~25%。持續發展DDR5，看好後市。

2026電力產業展望

資料中心電力年增15%，Rubin Ultra推機櫃功率至400~800kW。華城、高力受惠電力轉換與燃料電池需求，台達電、光寶提升效率，AES-KY、旭隼獲CSP採用。

IP產業

NVIDIA斥資20億美元入股Synopsys 2.6%，合作加速設計流程。台廠需往利基製程與系統整合，M31、力旺為主要受惠者。

