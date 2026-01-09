凱基金2025自結EPS為1.74元 外匯價格變動準備金提59.2億

凱基金今（9）日公布2025年12月自結稅後獲利17.58億元，全年稅後獲利300.13億元，每股盈餘1.74元；若排除提列外匯價格變動準備金59.2億元，及歷年一次性的影響因素，2025年獲利表現創下歷史新高。

凱基金指出，除子公司凱基人壽的穩健表現，凱基證券及凱基銀行在強勁業務動能帶動下，2025年亦聯手創造183.06億元獲利，年成長率16%，為金控配息奠定堅實基礎。

凱基金表示，ONE KGI策略展現集團營運綜效，穩健推升整體獲利。子公司凱基銀行12月稅後獲利4.36億元，年度累計稅後獲利68.03億元，年成長逾兩成。

凱基銀行去年在放款擴張及利差走升支撐下，全年淨利息收益呈現雙位數成長；手續費收入亦展現強勁動能，財富管理收入則連續第3年成長達20%以上，成為推升銀行獲利的重要驅動力。

此外，去年台股表現亮眼，12月加權指數再創新高，凱基證券包含經紀、財富管理、自營、衍生性商品、承銷等，皆展現穩健獲利貢獻，12月稅後獲利12.26億元，全年累計獲利115.03億元，年增13%。

壽險方面，凱基人壽延續保單銷售動能，12月傳統型外幣保費創下年度單月新高，投資型保單持續熱銷，帶動當月新契約保費收入，年成長率高達八成，累計全年度新契約保費之年成長率超過3成；加上精準掌握資本市場脈動， 12月經營績效創歷年同期新高。

惟依照「人身保險業責任準備金計提基礎調整」暫行措施之規定，凱基人壽須於12月將全年稅前淨利之3成約59.2億元，一次性增提至外匯價格變動準備金，以增強未來匯率波動的營運韌性，使得12月呈現3.51億元小幅虧損，全年度獲利158.25億元。

凱基金指出，近期資本市場走勢強勁，但仍須關注市場對於AI泡沫疑慮、區域政經衝突，以及美國降息步調對金融市場與供應鏈造成的影響。因應市場波動，集團將持續加強風險控管及提升營運效率。

