凱基銀勇奪國家人才發展獎傑出個案獎殊榮

行政院長卓榮泰頒獎，凱基銀行副總經理暨人資長江怡慧（右）代表領獎。

▲行政院長卓榮泰頒獎，凱基銀行副總經理暨人資長江怡慧（右）代表領獎。

凱基銀行運用AI培育人才再度獲肯定，被譽為人力資源領域的奧斯卡獎「國家人才發展獎」今（4）日公布得獎名單，凱基銀行以「賦能主管」為核心的人資轉型計畫，透過AI賦能方式，協助主管建立自身影響力與領導力風格，及減少行政庶務專注於更高價值的工作，成功打造高效且具溫度的職場環境，獲得勞動部「國家人才發展獎 - 傑出個案獎」肯定。不僅展現企業在人才培育上的卓越成就，更彰顯凱基銀行數位創新的經營成效。

廣告 廣告

凱基銀行人資長江怡慧表示，傳統的人資轉型多停留在系統導入或課程開設，凱基銀行則選擇了不同的策略。首先，凱基銀行人資團隊運用「Adaptive Challenge」方法深入診斷，發現主管長期深陷於高重複性的行政庶務，而透過「無縫接軌服務、流程優化、領導力強化、數據決策」四大轉型支柱，結合微軟 M365 平台，為主管團隊量身打造數位生態系，成功將行政作業時間縮減 55%，讓主管寶貴時間回歸「人」，專注團隊溝通與人才培育。

在人才布局上，凱基銀行打破傳統框架，推出業界首創提供結構化面試建議的「招募 AI 教練」，協助主管擺脫憑直覺面試的盲點，讓主管化身為「雇主品牌大使」和求職者深度對話，傳遞對人才的尊重與重視。而「個人發展 AI 教練」則能引導同仁自主規劃職涯，不僅幫助員工持續成長外，亦能協助主管在人才發展有路徑可循，轉化為具體計畫。

此外，為加速新進同仁融入組織，凱基銀行打造「人資 e 點通 AI 助理」，讓新人直接獲取所需資訊，即時解決超過 80% 的工作疑問；此外，更特別推動具人情味的「Buddy 制度」，在新進人員報到前，主管即規劃一位夥伴，協助提升新進同事適應度，讓新人不只在工作上有數位工具的幫助，同時也有同事給予溫暖的陪伴，更提升了團隊的凝聚力與留任率，帶動整體員工滿意度高達 81 分。

凱基銀行透過 AI 科技與人本思維的結合，有效驅動組織變革。未來，凱基銀行將持續深化數據決策影響力，擴大 AI 應用場景，打造一個讓員工與主管能共好、共榮的幸福友善職場。