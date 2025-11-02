凱基銀勇奪最佳客戶信任獎

凱基銀行提供全客群財富管理服務，更針對高資產客群，推出客製化、整合型的顧問服務，協助高端客戶財富管理、資產傳承、企業接班、退休規劃需求，提供專業的建議及產品規劃，深獲客戶信任，榮獲《今周刊》第19屆財富管理銀行暨證券評鑑「最佳客戶信任獎」肯定。

凱基銀行打造3D理財、720度全方位服務，滿足客戶在財富管理上的多元需求，以Dependable可靠的理財團隊，讓專業的人提供理財諮詢服務；提供Diversified完整的解決方案，滿足多元財務需求與目標；透過Digital數位協作，提升資產配置的流程服務效率。

除了360度水平面由客戶自身出發，凱基銀行也滿足不同人生階段的理財規劃服務，更進一步延伸至垂直面360度由客戶家族出發，協助全資產盤點的傳承規劃服務。

凱基銀行獲准開辦財管2.0業務，並進駐亞洲資產中心高雄專區，積極瞄準高端財富管理客群，推出「頂富會員」，提供客製化、整合型的顧問服務，更打造涵蓋理財、保險、信託、稅務的跨領域專家團隊，透過「全景式尊榮客戶資產輪廓分析表」，透析客戶家庭結構、現金流、稅務安排與傳承意向等，提供動態、前瞻性的整體規劃建議。

對於企業主的私人理財，凱基銀行透過集團資源整合，滿足高資產客群在個人、企業，乃至於家庭、家族需求，打造一站式的財富管理服務，並結合關係企業「中華開發資本」在臺灣獨特的創投角色，為高資產客戶推薦海內外前瞻、創新的投資機會。

因應高齡化社會來臨，凱基銀行打造高齡友善金融環境，鼓勵員工考取「高齡金融規劃顧問師」證照，迄今共102位取得專業資格，針對高齡客戶的需求，從資產配置、風險規劃搭配信託專業，提供專業、樂齡的金融服務，協助規劃適合的金融商品與安養方案。