凱基銀投資高峰會 瞄準高資產財管

瞄準高資產客戶財管需求，凱基銀行21日舉辦「2026凱基投資展望高峰會」，邀請超過百位高資產客戶參與，並集結產研界重量級專家，從總體經濟出發，解析AI投資熱潮、虛擬資產與另類投資等的新興型態金融，為高資產客群多面向剖析2026年資產配置布局，亦展現凱基銀行深耕財富管理領域的企圖心。

凱基銀行個金總處長王開平擔任峰會引言人表示，在主管機關大力推動亞洲資產管理中心之下，台灣在資產管理業務及服務上不僅能與國際接軌，金融機構更可針對高資產客群的需求，提供更多元及創新的金融商品。

凱基銀行整合集團資源，推出私人銀行服務，並將服務範疇從個人資產管理延伸至家族治理，打造一站式的財富管理服務，並透過關係企業「中華開發資本」在台灣創投的優勢，滿足高資產客戶對私募股權投資的需求，升級高資產客戶財管服務。

中華經濟研究院院長連賢明就高利率長期化下的全球經濟節奏分析2026景氣走勢；凱基投信投資長歐陽渭棠以「資產重塑新亮點–AI浪潮新契機與資產配置」為題，解析2026年人工智慧大爆發之下資產配置建議。

凱基銀行財富管理處處長鄧志豪則深入研討2026年投資前瞻，從總經看投資策略、資產配置及布局重點。中華開發資本資深協理王仁中從AI發展來看台美合作的機會，並分享目前美國資本市場變化及可掌握的價值鏈錨點，探討私募資本如何從投資到共創。

開發創新管顧總經理郭大經從創投及私募基金的視角，剖析數位資產在另類投資中的配置價值，並強調藉由金融科技母基金引進國際資本，能有效補足本土新創全球化的缺口，優化長期報酬潛力，引領進入資本新秩序。