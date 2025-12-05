凱基銀推「OBU美元高利定存」2個月天期優惠 年利率最高享6.5％

凱基銀行特別針對 OBU客戶推出專屬的2個月天期「美元高利定存」限時優惠專案，即日起至12月31日止，單筆定存30萬美元可享年利率6%、50萬美元享年利率6.25%、100萬美元則可享最高年利率6.5%，協助客戶有更好的資金操作靈活度，還提前掌握短期利率機會。

凱基銀行表示，客戶開立 OBU 帳戶，不僅可享有存款利息及境內結構型商品（SI）交易所得免扣繳稅負等稅務優惠，若選擇在本行開戶，相關申請流程將更為精簡，有助於提升跨帳務資金調度的效率。

廣告 廣告

此外，目前市場針對 OBU 客群的外幣高利定存專案相對有限，多數銀行優惠以一般 DBU 客戶為主，或有些甚至未開放 OBU 帳戶承作；另凱基銀行本次推出的OBU 美元高利定存年利率6.5%也優於同業。

凱基銀說明，本次推出的 OBU 「美元高利定存」優惠專案，特別為海外帳務與跨境資金需求量身打造，不僅利率最高達 6.5%，更可搭配 OBU 帳戶整合多幣別存款、跨境轉調與資金管理等功能，使客戶在同一帳戶內即可兼顧收益、流動性與全球資產配置效率。

同時，凱基銀行也提供多元海外金融商品，包括海外債券、ETF、境外未註冊基金等，協助客戶靈活進行全球資產配置，滿足不同階段的理財需求。

凱基銀行指出，未來將持續依據國際市場環境與客戶需求，推出更多具吸引力的 OBU 金融產品與跨境資金管理方案，協助客戶更有效率的規劃全球資產配置，穩健創造收益同時累積資產。

更多品觀點報導

首屆永豐金控科技年會登場 永豐 iWish、永豐智投成亮點！

台股基金今年前6強績效狂飆逾4成 6檔台股ETF近期勝大盤！

