凱基銀攜手5家VASP業者 試辦虛擬資產保管

（中央社記者蘇思云台北5日電）凱基銀行今天宣布，1月正式開辦虛擬資產保管試辦業務，並率先引進國際保險機制，此次攜手Atrix跨鏈、BitoPro幣託、HOYA BIT禾亞、XREX鏈科與ZONE Wallet拓荒等5家虛擬資產服務業者（VASP），把部分虛擬資產轉存到凱基銀設置的冷錢包保管。

金管會目前已核准聯邦銀行、中信銀行、凱基銀行、國泰世華銀與台新銀行試辦虛擬資產保管業務。業者模式各有差異，聯邦銀行與虛擬資產業者MaiCoin合作，國泰世華銀鎖定高資產客戶，中信銀針對特定企業客戶執行，凱基銀也僅針對特定法人。

凱基銀行今天發布新聞稿，今年1月已正式開辦虛擬資產保管試辦業務，率先引進國際保險機制。凱基銀行自2018年起，提供虛擬資產交易所「法幣收付款與價金信託」服務，成為國內第一家進入虛擬資產金融服務的銀行。凱基銀行2025年也獲金管會核准試辦申請，正式投入虛擬資產保管業務。

凱基銀行總經理林素真表示，金管會積極推動台灣虛擬資產服務法立法程序，金融業者也需對虛擬資產的發展做好準備，試辦成效將有助於保障客戶資產安全，而接軌國際規範標準，對虛擬資產業務健全發展極為重要。凱基銀行此次攜手虛擬資產交易平台業者共同參與虛擬資產保管業務試辦，並在多方專業機構協作下，凱基銀行更成為國內虛擬資產保管銀行中首家完成投保的金融機構。

凱基銀行指出，相較虛擬資產交易平台的保管方式，銀行提供的保管服務，著重於制度化管理、資產安全控管與中長期保管運作。凱基銀行此次保管業務的核心架構，採用全離線冷錢包技術，結合HSM（硬體安全模組）為基礎的冷儲存裝置，確保資產在物理與網路層面皆處於隔離狀態。冷儲存系統涵蓋軟硬體完全離線的設計，並搭配多層管理機制，強化操作流程與權限控管，進一步降低人為風險。

此次虛擬資產保管業務試辦，凱基銀攜手5家合規的虛擬資產交易平台合作，包括Atrix跨鏈、BitoPro幣託、HOYA BIT禾亞、XREX鏈科，以及ZONE Wallet拓荒等5家VASP平台業者，5家虛擬資產交易平台將部分虛擬資產轉存到凱基銀行設置的冷錢包保管。（編輯：張均懋）1150205