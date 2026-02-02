凱基銀新春理財專案！3個月美元定存年利率6％ 換匯優存最高8.8%

放大你的年終獎金! 凱基銀行建議，民眾領到年終獎金與春節紅包，善用高利專案存款可有效放大資產。針對年終獎金集中入帳的上班族，有較多資源可進行配置，建議可選擇美元高利定存或新臺幣高利活存方案進行配置。

凱基銀行推出限時3個月美元高利定存，年利率最高6%，單筆最低起存只要1000美元，可透過客服、分行臨櫃申辦；另外，凱基銀也提供新臺幣高利活存，存入金額無上限，3個月期，年利率最高 2.2%，對於有短期理財需求，或閒置資金量較大的客戶也非常合適。

針對春節有出國旅遊計畫的民眾，通常會於出發前辦理換匯並準備旅費。凱基銀行建議可選擇「換匯優存專案」，以任一幣別轉換至美元、日圓，並同時辦理定存，則可享14天8.8%的超高利率。

另外，美元、日圓起存額分別只要1000美元及10萬日圓，小額換匯輕鬆無負擔，讓旅遊資金在實際使用前，也能先行累積利息收益。

此外，針對有跨境資金或外幣配置需求的客戶，凱基銀推出 OBU 美元高利定存方案，年利率最高 6.5%，幫助客戶於年節期間提升資金運用彈性，同時放大年終獎金效益，養胖荷包過好年。

馬年即將到來，凱基銀行也以「躍馬迎春」推出年度限定發財水、發財米，包裝以奔騰駿馬結合紅金主視覺，並選用臺灣優質好米與天然礦泉水，傳遞「粒粒踏實、滴滴順心」的祝福，象徵新年財運向前、順勢開展，致贈財富管理貴賓，祝願客戶在新的一年財氣「馬力全開」。

