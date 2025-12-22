凱基銀行勇奪「創新概念數位金融服務提案」青年組獎

金管會金融市場發展及創新處處長林羲聖（左）頒獎，凱基銀行副總張焜泰（右）代表領獎。

金管會舉辦「創新概念數位金融服務提案競賽」頒獎典禮，凱基銀行以「從零開始的信用人生 KGI青年金融升級方案」榮獲青年組第三名，展現凱基銀行在推動普惠金融與數位創新上的成果。

本次競賽旨在鼓勵金融機構提出結合數位科技與創新服務的概念，協助不同族群解決金融痛點，推動普惠金融與數位轉型。凱基銀行長期致力推動普惠金融，本次從實踐「金融大回饋」的角度出發，針對「信用小白」及金融知識不足的痛點，提出「生活分數模型」與「智慧化服務升級」創新概念，從消費發票出發，利用多元數據替代傳統信用分數，協助無信用紀錄的青年獲取資金服務，也透過API串接簡化申辦流程，提升數位體驗，降低金融門檻。

凱基銀行表示，透過提供青年小額信用額度與彈性還款計畫，協助青年逐步建立良好的信用紀錄，建立從零開始的信用人生，不僅回應青年因向非正式金融管道借款陷入債築高臺的金融困境，更落實「金融無歧視」理念，透過創新科技推動普惠金融。此創新概念獲得評審高度肯定，認為其兼具「創新性」、「實用性」與「社會影響力」，有助於推動青年金融自主與普惠金融發展。

凱基銀行多年來致力協助社會弱勢族群取得銀行金融服務，不僅在產品設計上更貼近需求，同時更打造便捷有效率的申請流程，透過產品及系統整合，提供客戶優質的數位金融服務體驗，同時建立「普惠金融生態圈」。未來，凱基銀行將持續結合AI、大數據與開放銀行，打造更多貼近客戶需求的數位金融服務，創造社會價值與商業價值的雙贏。