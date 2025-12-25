凱基銀行榮獲多元信託創新獎

金管會主委彭金隆（左）頒獎予凱基銀行副總李建賢（右）。

凱基銀行因應國人壽命延長，正式邁入超高齡社會，推出全方位的安養信託服務，協助民眾提前規劃退休與長期照護，讓國人能安心享受樂齡人生，昨（24）日獲頒「2025多元信託創新獎」之「最佳安養照護信託創新獎-優質獎」，顯示凱基銀行在安養信託領域的卓越表現深受社會各界肯定。

凱基銀行以「安心退休」為核心理念，結合安養信託與防詐機制，協助客戶預先安排生活、醫療及照護費用，降低高齡詐騙及家庭糾紛風險，更突破傳統安養信託單一金錢模式，整合保險理賠金、有價證券及子女教育基金等多元化信託財產模式，讓安養信託不再是高資產族群專利，透過定期定額及保險金匯入，協助更多民眾累積退休金。此外，亦提供彈性的交付方式，規劃委託人可選擇分次交付、定期定額交付，或於符合特殊條件下追加信託財產，滿足客戶跨世代財富傳承、資產保全與家族照護等多元需求，為客戶打造專屬且完善的資產保障方案。

舉例來說，70歲何媽媽可透過凱基銀行「安鑫專案-安養信託」專案，設立信託監察人，確保資金安全並約定保險金匯入信託帳戶，避免財產遭到詐騙；另外，45歲李先生為保障年幼女兒生活與教育，亦可透過凱基銀行「安鑫專案-安養信託」專案，規劃每年撥付設定的金額至信託專戶，並指定信託監察人，確保資金專款專用。

凱基銀行亦積極推廣信託觀念向下扎根，藉由參與《2025守護資產 信守未來》徵影活動，深入校園與學生互動，透過案例分享及實務交流，協助青年學子認識信託基礎知識，激發創意思考。本次許多大專院校學生以凱基銀行提供的「託付幸福-安養信託」為主題創作短片，不僅於眾多作品中脫穎而出得到評審肯定，也在網路票選上獲得高人氣，成功傳達信託在資產保全及財富傳承上的重要功能。

凱基銀行將持續以專業信託服務協助客戶實現長期財務目標，同時也積極規劃與居家長照機構、老人養護中心及社福團體等團體合作推展安養信託業務，以不同的合作模式提供民眾生活各面向需求之全方位信託服務。