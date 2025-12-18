凱基銀行獲財金公司頒發「阻詐聯防貢獻獎」殊榮

金管會副主委莊琇媛（左）頒獎，凱基銀行副總葉慶信（右）代表受獎。

▲金管會副主委莊琇媛（左）頒獎，凱基銀行副總葉慶信（右）代表受獎。

凱基銀行積極守護民眾資產，於財金公司114年度金融資訊系統年會，榮獲財金公司頒發「阻詐聯防貢獻獎」殊榮，展現卓越的防詐成效與金融服務創新力。

凱基銀行藉由AI科技識詐阻詐成效亮眼，截至今年11月止，全臺分行已成功防堵103件詐騙案，阻詐金額逾新臺幣7,823萬元；信用卡阻斷逾2.1萬筆盜刷交易，攔阻金額超過1.9億元。此外，持續透過防詐宣導教育，建立民眾識詐及防詐的意識觀念，更從各族群、年齡層推動反詐宣導教育，今年共辦理反詐騙宣導場次已逾565場，宣導人次達10,858人，協助建立民眾正確觀念，降低金融詐騙案件之發生。

廣告 廣告

凱基銀行主動參與由財金公司籌組的防詐聯盟，成為共同建置「金融阻詐聯防平台」的先導銀行，藉由「金融阻詐聯防平台」前期金流查詢機制，針對疑似帳戶有異常金流時，系統會顯示包括該帳戶他行的金流履歷及帳戶狀態等資訊，供櫃員研判是否為可疑交易，即時攔阻有疑慮的交易進行，並及早發現阻斷詐團水房帳戶，攔阻非法詐欺金流，減少客戶財產損失。

此外，為降低客戶轉帳至錯誤帳號，及阻斷詐團使用詐騙帳號的風險，凱基銀行於今年9月推出「轉帳交易戶名顯示」機制，客戶於行動銀行或網路銀行進行臺幣轉帳交易時，交易確認頁面將以部分遮罩的方式，新增顯示轉入帳號的收款人（戶）名，在轉帳的最後流程時，提醒客戶確認交易對象，進行資訊比對，提升客戶轉帳的警覺。

面對金融反詐騙，凱基銀行將持續透過智能雷達防詐網AI RADAR，強化Responsibility責任阻詐、Agile精準阻詐、Detection臨櫃阻詐、Alliance協力阻詐與Risk-base科技阻詐等五大面向，並持續優化鷹眼防詐模型，增加模型的深度及廣度，有效擴大識詐、阻詐之成效，進而達到守護民眾資產的目標。