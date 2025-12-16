凱基銀行連續2年獲Buying Power採購獎肯定

凱基銀行副總吳俊鶯代表接受領獎。

凱基銀行積極響應聯合國永續發展目標「SDGs12責任消費與生產」，持續透過購買行動支持社會企業，日前榮獲經濟部中小及新創企業署頒發「Buying Power採購獎卓越領航獎」，這亦是連續兩年獲此殊榮，顯示凱基銀行以具體消費支持對社會環境友善的產品與服務，擴大永續影響力深獲各界肯定。

凱基銀行長期採購社會創新組織產品或服務，希望透過企業採購的力量擴大對社會或環境的正面影響，因此從營運面、志工活動與節慶贈禮皆優先採購社企產品。凱基銀行透過社企採購支持ESG之外，往來合作的主要供應商均有簽署「供應商永續責任承諾書」，為推動環境永續盡一份心力，並以實際採購行動支持「社會創新組織登錄資料庫」廠商，以及購買友善環境栽種的小農及社福機構產品，而公司同仁們也在各項公益活動中，群策群力發揮愛心，支持社福團體及社企發展。

除此之外，凱基銀行將環境永續、社會公益與地方創生相連結，不僅採購社會企業「三小市集」的梔子花烏龍茶、米香棒等嚴選地方食農作為今年捐血活動的感恩小禮，更攜手「三小市集」透過雙方社群平台舉辦捐血打卡拍照送三小市集平台購物金活動，邀請客戶及一般民眾共同響應捐血，減緩血庫血荒的壓力，並用實際行動力挺永續農業。

值得一提的是，凱基銀行亦重視氣候變遷對環境及生物的衝擊，去年便與「三小市集」合作推出「好田計畫」活動，帶領志工團前進嘉義大林，協助在地友善耕作的農家採收梔子花，同時也協助小農種植友善綠竹筍，為臺灣雲嘉南地區二級保育類諸羅樹蛙打造棲地。

今年更進一步邀請志工，一同參與專業的學術單位田野調查，藉此了解嘉義縣大林鎮中林地區諸羅樹蛙的分布與族群狀況，並繪製「土地利用圖」及「諸羅樹蛙鳴叫分布圖」，透過長時間的持續追蹤，以了解環境對於物種的影響，並邀請卡友響應購買友善耕作與獲得諸羅樹蛙友善棲地標章的產品，鼓勵農友耕作轉型，為生物多樣性貢獻心力。

凱基銀行將持續發揮企業採購影響力及號召力，除了鼓勵供應商成為社會創新組織資料庫登載業者，為社會提供創新產品與服務，同時運用核心職能，落實責任金融，積極推動永續金融商品與服務，協助產業升級轉型。