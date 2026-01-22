凱基銀鎖定資產1億頂端客戶 打造私人銀行服務

凱基銀行今（22）日宣布，自2026 年起，將全面更名財富管理會員制度並新增資產達新臺幣1億元以上適用的「私人銀行會員」，不僅鎖定高資產客群，更展現凱基銀行深耕財富管理領域的企圖心。

針對私人銀行財管會員，凱基銀行強調，整合集團資源，建立涵蓋法律稅務、投資信託及企業金融等專家團隊。服務範疇從個人資產管理延伸至家族治理，提供家族資產規劃、企業管理、財富傳承、繼承教育及慈善公益等家族辦公室服務，協助客戶落實資產制度化管理及永續性的家族財富治理。

在金融商品規劃上，凱基銀以「財富管理 2.0」為核心，聚焦資產配置彈性與資金使用效率。除推出多元信用評等債券與外國債券拓展投資配置外，更導入金融資產組合融資（Lombard Lending）及保費融資等方案，讓客戶在維持資產配置的同時，也兼顧資金調度靈活性與風險控管，讓資產管理成為支撐個人、家族與企業長期發展的重要後盾。

凱基銀行私人銀行財管會員亦享有全方位尊榮權益，涵蓋銀行交易優惠與信用卡專屬禮遇，同時配置全天候私人禮賓侍從秘書服務，提供米其林餐飲預訂、全球五星級飯店入住禮遇、全球機場貴賓室及機場接送服務，並可協助預約安排演唱會、運動賽事、高端健檢及VIP特約門診諮詢，精準滿足客戶的生活品味與健康管理需求。

除此之外，凱基銀推出全新財管會員制度，重新梳理財富管理分級架構，針對資產100萬到資產1億元以上的客群，分為KGI Elite菁英（資產 100萬）、KGI Gold金采（資產 300萬）、KGI Platinum白金（資產 1000萬）、KGI Diamond鑽石（資產 3000 萬）及資產1億元以上的KGI Private私人銀行會員，提供不同客群專屬服務與權益，並滿足客戶在不同財富階段的需求，享受凱基銀行全新財富管理體驗。

歡慶私人銀行會員正式上線，凱基銀推出會員專屬限時活動，即日起至3月31日止，成功加入或成為凱基銀行私人銀行會員者，除可享美元高利定存優利最高6%優惠，完成專業財富規劃面談的私人銀行會員，還可享限量歐洲百年居家精品Georg Jensen Bloom置物碗乙份。

若成功推薦親友成為凱基銀行私人銀行會員，再享遠東SOGO百貨禮券5萬元推薦禮。

馬年即將到來，凱基銀也以「躍馬迎春」推出年度限定發財水、發財米，包裝以奔騰駿馬結合紅金主視覺，並選用臺灣優質好米與天然礦泉水，傳遞「粒粒踏實、滴滴順心」的祝福，象徵新年財運向前、順勢開展，致贈財富管理貴賓，祝願客戶在新的一年財氣「馬力全開」。

