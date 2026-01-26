凱基銀Karry攜手「乖乖」 推出國內首張聯名金融卡！

凱基銀行今（26）日宣布攜手國民零食品牌乖乖，推出國內首張「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，只要是凱基銀行的新戶，透過Karry數位帳戶官網進行申辦，就有機會獲得限量「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，放在皮夾讓荷包乖乖、錢進生財。

此外，年節將近，民眾只要申請Karry數位帳戶開戶成功且完成指定活動條件，還有機會獲得松山霞海城隍廟加持的「1元開運錢母」，讓客戶財富「馬」上來。

凱基銀行推出的Karry數位帳戶，提供跨行提轉30次免手續費、台股下單、基金申購及股票抽籤等手續費優惠。此次再以都市傳說「乖乖」的守護概念發想，與乖乖跨界聯名合作創新推出「凱基Karry荷包乖乖金融卡」，民眾只要透過Karry數位帳戶官網新申辦開戶，不僅有機會獲得限量聯名金融卡，新戶完成指定任務，還可享臺幣活儲5萬元（含）最高3%優利。

凱基銀歡慶「凱基Karry荷包乖乖金融卡」上市，即日起至3月30日止不論新舊戶完成指定任務，即可享新臺幣最高300萬元（含）1.98%的臺幣活儲優利及最高10萬美元(含) 5%的高利活存優惠。

同時，凱基銀亦加碼推出活動，只要完成Karry數位帳戶任務，前往凱基銀行各分行出示行動銀行APP的完成任務畫面，就有機會領取包括「Karry荷包乖乖餅乾包」、「荷包乖乖御守」、「荷包乖乖杯袋」等限量開運小物。

此外，農曆春節將近，凱基銀特別與松山霞海城隍廟合作，持有「凱基Karry荷包乖乖金融卡」的客戶完成指定任務，就有機會獲得由松山霞海城隍廟加持的「1元開運錢母」轉入Karry數位帳戶，讓客戶財運亨通、福氣滿滿。

