凱基009816掌握台股群山動能 2/3正式掛牌

【記者柯安聰台北報導】台股今年至今頻頻上演強勢創高，而市場也普遍認為，台股高點還未到頭。凱基投信表示，無論是晶圓代工大廠大幅上修資本支出，或是美國4大超大規模數據中心（Hyper Scalers）持續擴大投入，都讓AI泡沫化的疑慮不攻自破，說明「AI的好戲還在後頭」。台股有望受惠AI，迎來另一個榮耀20年，2月3日將掛牌的凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816）掌握台股群山動能，打包台股50強，無疑是投資人參與台股多頭格局的優選。



凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊指出，自2010年起，世界就進入了以物聯網、大數據、雲端及5G為核心技術的第四次工業革命，而2022年生成式AI大爆發不僅顛覆了眾人對AI的想像，更迎來了無限商機。台廠憑藉先進製程技術，從代工王國晉升為AI之島，這也象徵著，台廠在「戲棚」準備多年，已從最佳配角成為市場無可或缺的主角，帶動台股未來將與美股共演AI好戲。



今年將是AI應用及生產力爆發的關鍵節點。凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊認為，AI目前仍處於基礎建設階段，真正的應用爆發期可能落在2027至2028年，台廠供應鏈即是美國AI創新不可或缺的後盾，台股後市仍有無限可能，根據市場預估，今年台股EPS（每股盈餘）預計達1620元，明年則上看1800元，長線多方優勢明顯。



相信台股將長成世界脊樑，於是凱基投信最新發行的凱基台灣TOP 50 ETF基金精選台股50強企業，不僅相信晶圓代工龍頭優勢，更看好台股群山的成長動能，以電子股打頭陣，並搭配金融及傳產股，可望為投資人在AI浪潮新契機下，卡位股市榮景大戲的海景第一排。



凱基投信表示，凱基台灣TOP 50 ETF基金亦首創台股ETF不配息再投入機制，讓投資人以時間複利的投資方式完整參與台股多頭格局。凱基台灣TOP 50 ETF基金募集規模約新台幣90億元，錯過募集期的投資人，可於2月3日正式掛牌後於各大券商申購，。（自立電子報2026/2/2）