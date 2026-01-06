凱基00981T首次配息 1/20除息
【記者柯安聰台北報導】全台首檔結合7成全球BBB級投資等級債券與3成台股25大上市公司的凱基雙核收息債股平衡ETF基金（平衡凱基雙核收息，00981T），掛牌上市以來首次配息期前公告出爐，每受益權單位擬配發新臺幣0.054元，預計1月20日除息，2月23日發放，有意參與除息的投資人，1月19日為最後買進日。
平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，聖誕假期後開市後，美國公債殖利率上彈，上週美國公債和公司債表現較弱，新興市場債和非投資等級債則表現相較穩定；美國10年期和30年期公債殖利率上揚2個基點，反映美國經濟數據穩健及投資人對降息預期的不確定。回顧過去5年美國投資級公司債各產業殖利率走勢，從通訊、循環消費、非循環消費、能源、科技到銀行，各產業殖利率大多落在過去5年相對高位，反觀美國投資級公司債各產業利差，大多落在過去5年相對低位，顯示即便投資級公司債利差已收窄，相對能穩定輸出票息收益。
平衡凱基雙核收息ETF研究團隊進一步說明，短端利率往往反應美國聯準會(FED)降息，長端利率代表的是企業對長期獲利的展望，長端利率維持高檔正反映企業對後市展望正向。展望2026年，預期2026年S&P 500 企業每股獲利有機會來到310元，台股2026年EPS將維持雙位數的22%年增長，台美兩地企業獲利持續擴張，有利支撐股市動能向上。
隨著台美股市持續創高，評價面也逐步走高，在股市報酬率波動加劇與股市殖利率同步下滑的情況下，債券部位能夠提供相對穩定的票息收入，不失為追求固定收益的另類方案。平衡凱基雙核收息ETF研究團隊指出，在通膨穩定、企業財務體質強健、市場預期1月降息機率低的情況下，債券ETF投資建議放寬信評，適度配置BBB級債提升票息收益，並縮短存續天期，以控管利率波動風險。
除了配置7成債券部位鎖定全球BBB級債增強票息收益，平衡凱基雙核收息並以3成股票部位布局台股市值前25大公司，參與台股成長紅利，為投資組合注入成長動能。透過內建票息率強化機制，平衡凱基雙核收息有機會追求票息水準更勝BBB級債、含息報酬更勝美國投資級債的競爭力。（自立電子報2026/1/6）
