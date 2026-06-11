「凱基Karry荷包乖乖金融卡」獲關注 申辦優惠延長

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凱基Karry荷包乖乖金融卡成功圈粉35–44歲族群，申辦優惠延長。

▲凱基Karry荷包乖乖金融卡成功圈粉35–44歲族群，申辦優惠延長。

在台股交易熱絡與民眾投資意識提升帶動下，金融服務使用型態正快速轉變。凱基銀行觀察，「可同時整合日常資金與投資需求」的數位帳戶，已成為35–44歲族群選擇金融服務的重要關鍵，今年推出的「凱基Karry荷包乖乖金融卡」成功引發市場關注，也因此特別將優惠活動延長至6月29日，同時擴大申辦通路，除了凱基銀行官網或Karry數位帳戶網頁指定入口申請開立，也可透過凱基證券、凱基人壽子公司開立數位帳戶選擇限量聯名金融卡，讓「荷包乖乖、錢進生財」的好運持續加乘。

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凱基銀行內部大數據分析，「凱基Karry荷包乖乖金融卡」申辦結構35–44歲為核心族群，女性占比近六成，職業橫跨工程、醫療、金融等專業領域，顯示產品已吸引具穩定收入與資產配置需求的客群。進一步觀察使用行為，Karry數位帳戶已成為用戶主要資金管理入口，查詢功能以存款與信用卡總覽最為頻繁，交易則以轉帳、繳費與換匯為主，反映高度即時的資金調度需求。

凱基銀行指出，隨著台股投資熱度升溫，部分用戶也將帳戶連結證券交割並投入台股交易，顯示理財需求正由「存款」延伸至「投資整合」。對投資族群而言，資金調度效率與交易銜接便利性，已成為選擇金融產品的關鍵。「凱基Karry荷包乖乖金融卡」透過高利活存、新戶每月最高30次跨提轉免手續費及資金整合服務，成功滿足日常與投資並行的使用情境，進而提升客戶黏著度。

凱基銀行為感謝客戶喜愛，延長「凱基Karry荷包乖乖金融卡」優惠活動。本次活動期間，新戶完成指定任務，可享臺幣活儲5萬元（含）最高3%優利；另不論新舊戶完成指定任務，即可享新臺幣最高300萬元（含）1.98%的臺幣活儲優利及最高10萬美元(含) 5%的高利活存優惠。同時，只要完成Karry數位帳戶任務，還有機會領取包括「Karry荷包乖乖餅乾包」、「荷包乖乖御守」、「荷包乖乖杯袋」等開運小物。

凱基銀行掌握客戶「理財即投資、生活即金融」的使用型態，透過高利活存、跨平台資金整合及品牌創意連結元素，打造兼具實用性與話題性的金融產品，進一步深化與投資族群的連結，成功圈粉35–44歲主力族群。