凱思國際聲明駁斥《鏡週刊》指控 強調一切合法並採取法律行動維護權益

《鏡週刊》報導，民眾黨主席黃國昌涉及狗仔門與貪污案，並聲稱其為凱思國際實際負責人，且利用親屬李麗娟作為「人頭」進行資金操作。對此，凱思國際今（1/6）日發表聲明，嚴正駁斥週刊相關報導內容，強調所有指控均屬不實，並表示將採取法律行動以維護公司與相關當事人的名譽。

根據《鏡週刊》的報導，檢調單位於跨年夜前夕約談凱思國際負責人李麗娟，透過金流分析證明黃國昌為該公司的實際負責人。報導中提到，李麗娟名下公司金流高達數千萬元，但其收入與財力顯然無法匹配。週刊進一步指出，凱思國際可能成為黃國昌涉及「狗仔門」事件的運作平台，並暗指李麗娟恐涉貪污案。

針對報導，凱思國際於今日發表聲明，詳細駁斥相關指控。聲明中強調，公司自成立以來始終遵守法律規範，所有資金往來均透明合法。對於《鏡週刊》提到的「人頭」、「防火牆」等說法，聲明直指為憑空捏造，完全不符事實。

此外，凱思國際表示，公司增資與法人代表委任均符合《公司法》規定，任何資金調度皆屬商業機密，不應被媒體曲解為犯罪行為。針對報導中提及的其他機構如《民報》與求真民調，凱思國際澄清，公司作為法人股東僅依法律行使權利，並未涉及不當行為。

凱思國際表示，目前公司已全力配合相關調查，以協助釐清事實真相。同時，公司嚴正要求《鏡週刊》及相關轉載媒體立即停止散布不實訊息，否則將採取法律行動追究相關責任。

聲明最後重申，媒體應尊重事實並善盡查證義務，不應以臆測性內容誤導公眾或干擾司法調查。凱思國際表示，將持續透過法律途徑捍衛公司與相關當事人的名譽與權益。

