凱思國際資金回流到他口袋？黃國昌嗆《鏡週刊》：有什麼話到法院講

針對民眾黨主席黃國昌遭指組織狗仔集團跟監政敵爭議，《鏡週刊》報導，黃指揮的狗仔基地大本營「凱思國際」竟有資金回流他私人口袋，且凱思公司帳戶出現的挹注資金，包括臺雅集團旗下寀奕公司、金主陳建平、黃安捷等人，都是黃在立法院公開質詢的案件對象；黃國昌今（18日）批評，《鏡週刊》對過去烏龍、抹黑爆料都沒公開道歉，繼續潑糞抹黑，「有什麼話到法院去講，我不會隨著他們起舞」。

據《鏡週刊》報導，黃國昌陷入聘雇狗仔集團跟監政敵爭議，已走向黃的貪汙風暴，黃指揮的狗仔基地大本營凱思國際，竟有資金回流他私人口袋，公司人頭負責人李麗娟不但形同白手套幫忙洗錢，曾任職凱思的人士透露，遭檢調約談的狗仔陸續交出手機資料後，相關對話截圖證明偷拍最終指揮官就是黃國昌；另凱思公司帳戶出現的挹注資金，包括臺雅集團旗下寀奕公司、金主陳建平、黃安捷等人，恰巧都是黃國昌在國會公開質詢的案件對象，進一步印證黃拿錢辦事的行徑，整起貪汙風暴也隨著金流浮現持續擴大。

黃國昌上午於民眾黨團召開居住要正義「虛坪改革」公聽會前，接受媒體聯訪，被問到怎麼看《鏡週刊》報導，黃國昌直言，《鏡電視》跟《鏡週刊》到目前為止過去的烏龍爆料、抹黑報導到現在都還沒有公開道歉，現在又繼續用潑糞的方式在抹黑。

黃國昌強調，「我老實說啦，有什麼話到法院去講。我不會隨著他們起舞！」

