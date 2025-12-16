凱思幕後老闆？週刊踢爆台派金主應訊認匯款千萬 黃國昌：太可笑

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，鏡週刊今（16日）指出，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，之後即遭轉注資《民報》（現已更換經營團隊，與黃國昌無關），此舉不僅坐實黃國昌為凱思與《民報》的實際掌控者，更揭露掛名負責人李麗娟等人僅是聽命行事的人頭。對此，黃國昌上午受訪回應，之前不是說是港資中資、境外敵對勢力資金嗎？怎麼這禮拜又變成本土企業家？鏡週刊編故事以前要不要先自己對一對？自己前後矛盾，寫得會不會太可笑。

黃國昌上午受訪表示，鏡週刊編故事的能力真的是已經讓人歎為觀止，之前不是說是港資中資、境外敵對勢力資金嗎？怎麼這禮拜又變成本土企業家？鏡週刊編故事以前要不要先自己對一對？自己前後矛盾，寫得會不會太可笑。

黃國昌指出，更離譜的是，北檢偵查亂公開，洩漏片面扭曲訊息給鏡週刊開始編故事，北檢與鏡週刊兩個哼哈二將配合民進黨，為了追殺政敵什麼事都幹得出來，「今天台灣司法公信力倒地不起，鏡週刊跟北檢居功厥偉。」

