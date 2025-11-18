即時中心／梁博超報導

民眾黨主席黃國昌透過凱思國際豢養狗仔集團風暴持續擴大，根據媒體今（18）日最新報導指出，黃國昌實質指揮的狗仔基地大本營凱思國際，竟有資金回流他私人口袋，公司人頭負責人李麗娟形同白手套幫忙洗錢。對此，「熊大律師」陳君瑋直指，「黃國昌的凱思＝柯文哲的木可」，實質控制人「就是黃國昌」；由於民眾黨的「兩年條款」最終並未變動，他認為等到明年2月1日檢調就可能對黃國昌有所動作！

「熊大律師」陳君瑋今在社群平台Threads上發文解析「凱思犯罪組織體系」。他指出，「黃國昌的凱思＝柯文哲的木可」，第一層實質控制人就是黃國昌，角色就等同柯文哲；作為凱思犯罪集團的大腦，負責運籌帷幄與對外發言，對內指揮凱思運作。

廣告 廣告

第二層則是凱思的財務長人脈長張晉源，負責接洽金融界人脈與金錢收受，甚至管理揭弊者協會。

第三層是凱思總務「Cindy」李光昕，角色等同木可的李文忠，大到負責財務，小到人員派遣訂便當租車等實際執行層面。第四層「狗仔長」謝幸恩，負責指揮狗仔偷拍；第五層基層狗仔，執行偷拍任務。

至於凱思登記的負責人李麗娟，陳君瑋表示她只是人頭，「等同木可的李文娟」；陳君瑋再度強調，「黃國昌的凱思＝柯文哲的木可」，都是他們小金庫，負責收錢出錢。

根據《鏡週刊》今報導，爆出凱思是黃國昌的小金庫，加上可能有部分資金流入私人口袋後，黃國昌接受陳情質詢鄭銘謙部長。陳君璋認為，黃國昌很有可能成立《貪污治罪條例》的「不違背職務職務受賄罪」，可處7年以上有期徒刑。

由於民眾黨不分區立委的「兩年條款」最終並未變動，預計黃國昌的立委任期只到明年1月31日；對此，陳君璋表示「等到明年2月1日檢調就可能開始搜索扣押聲押了！」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／「凱思等同木可」律師點名黃國昌實質控制 曝檢調「這時」將有所動作！

更多民視新聞報導

質詢疑有對價關係？ 黃國昌遭北檢列貪污「他字案被告」

國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了

王大陸認罪了！為閃兵支付陳志明360萬 今當庭道歉請求輕判

