凱思負責人李麗娟曝光、高翬悄解散耘力！詹凌瑀諷黃國昌「假面具要碎滿地」：還能笑多久？

民眾黨主席黃國昌遭爆「養狗仔」跟監政敵爭議，週刊昨（1日）再披露，黃國昌用來支付狗仔薪水的凱思國際公司，其負責人李麗娟真實身分是安親班的輔導老師，卻遭黃國昌安插擔任凱思負責人，用以製造斷點，「李麗娟恐成黃國昌貪汙案破口」。對此，資深媒體人詹凌瑀指出，這完全打臉黃國昌的推託，「他的假面具要碎滿地了，黃國昌還能笑多久」。

據《鏡週刊》報導，李麗娟的真實身分，就是原址在台北市民生社區安親班的輔導老師，卻遭黃國昌安插擔任凱思負責人；而安親班無照經營遭踢爆後，近期搬到仁愛路四段一處辦公大樓，包含李、黃國昌小姨子高翬及家人都轉移到新陣地。

對此，詹凌瑀以「黃國昌還能笑多久」為題於臉書發文表示，「週刊的報導完全是把黃國昌的臉打得啪啪作響！」她提及，「還記得黃之前怎麼咆哮別人的嗎？結果呢現在全被拍到，黃口中推託不認識、不知道的李麗娟，根本就是黃老婆娘家御用的安親班保姆兼老師」。

詹凌瑀直呼，「真的笑死人，堂堂一家公司的董事長，被週刊直擊在幫高家提便當、拿教材，甚至連擦手紙都要從家裡帶去安親班？」她質問，「黃國昌，你還要騙多久？你找一個負責幫你家帶小孩的老師來當公司負責人，這不就是標準的找人頭做斷點嗎？這不是洗錢與貪污的白手套，什麼才是？」

詹凌瑀續指，更讓人覺得心虛的是，之前那個違法沒立案的黑牌貴族安親班遭踢爆後，高家人不是去補登記，而是連夜逃跑。她說，週刊發現他們偷偷搬到仁愛路的高級商辦繼續違法營業，甚至黃國昌的小姨子高翬在11月20日火速解散相關的耘力公司，「如果心裡沒鬼，幹嘛急著滅證？幹嘛急著把公司收掉？動作之快，完全就是犯罪心虛的表現啊！」

詹凌瑀批評，「黃國昌平常在大聲質詢別人的時候，自己正在幹這種見不得人的勾當」。她質問，「你利用支持者的信任，利用身邊的親友當人頭，左手拿企業的錢，右手在立法院幫忙圍事，現在連安親班都要偷偷摸摸像做賊一樣。這就是你的居住正義？這就是你的公開透明？」

最後，詹凌瑀強調，如今人證、物證、地點都被拍得一清二楚，李麗娟那種遮遮掩掩、深怕被認出來的樣子，就是整個犯罪結構即將崩塌的寫照。她直言，謊言是包不住火的，「黃國昌，你的假面具這次真的要碎滿地了，看你還能笑多久！」

