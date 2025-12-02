凱思負責人李麗娟曝光、高翬悄解散耘力！詹凌瑀：啪啪打臉黃國昌

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌陷入「養狗仔跟監政敵」疑雲，風波持續延燒。鏡週刊今（2）天報導揭露，被質疑養狗仔的「凱思國際」負責人李麗娟曝光，一開始注資凱思的「耘力公司」是由黃國昌的小姨子高翬擔任負責人，據傳她在事情曝光後上月20日已悄悄解散公司，若她將耘力的帳冊跟著公司解散一起遭銷毀，恐怕會涉及滅證。對此。媒體人詹凌瑀在臉書直言：「謊言是包不住火的，黃國昌，你的假面具這次真的要碎滿地了，看你還能笑多久！」

詹凌瑀說：「今天的鏡週刊報導真的太精彩，完全是把黃國昌的臉打得啪啪作響！大家還記得黃國昌之前怎麼咆哮別人的嗎？結果呢？現在全被拍到了吧！那個他口中推託不認識、不知道的凱思國際負責人李麗娟，根本就是他老婆娘家御用的安親班保姆兼老師！真的笑死人，堂堂一家公司的董事長，被週刊直擊在幫高家提便當、拿教材，甚至連擦手紙都要從家裡帶去安親班？黃國昌，你還要騙多久？你找一個負責幫你家帶小孩的老師來當公司負責人，這不就是標準的找人頭做斷點嗎？」

詹凌瑀質問：「這不是洗錢與貪污的白手套，什麼才是？更讓人覺得心虛的是，之前那個違法沒立案的黑牌貴族安親班被踢爆後，高家人不是去補登記，而是連夜逃跑！週刊發現他們偷偷搬到仁愛路的高級商辦繼續違法營業，甚至黃國昌的小姨子高翬在11月20日火速解散相關的耘力公司。如果心裡沒鬼，幹嘛急著滅證？幹嘛急著把公司收掉？動作之快，完全就是犯罪心虛的表現啊！」

詹凌瑀痛批：「黃國昌，你平常在大聲質詢別人的時候，自己正在幹這種見不得人的勾當。你利用支持者的信任，利用身邊的親友當人頭，左手拿企業的錢，右手在立法院幫忙圍事，現在連安親班都要偷偷摸摸像做賊一樣。這就是你的居住正義？這就是你的公開透明？如今人證、物證、地點都被拍得一清二楚，李麗娟那種遮遮掩掩、深怕被認出來的樣子，就是你們整個犯罪結構即將崩塌的寫照。謊言是包不住火的，黃國昌，你的假面具這次真的要碎滿地了，看你還能笑多久！」

