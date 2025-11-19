凱思資金疑回流黃國昌口袋、北檢分他字案調查...詹凌瑀直指「一口氣扛起3000萬現金的女人」就是背後金流操盤手！

民眾黨主席黃國昌「養狗仔」風波持續延燒，週刊今（18日）再爆料，支付狗仔薪資的「凱思國際」，有資金回流至黃國昌的私人口袋；目前北檢已分「他案」將列黃國昌為貪汙罪被告。對此，資深媒體人詹凌瑀直指，「可以一口氣扛起3000萬現金的女人（指黃國昌妻子高翔），就是黃國昌背後複雜金流的操盤手」。

針對週刊爆出凱斯國際有資金回流至黃國昌私人口袋，詹凌瑀昨（18日）於臉書發文指出，黃國昌第一次選上立委時，就耳聞高翔計劃成立協會或基金會，讓黃國昌「募來的款項」比較方便處理。

詹凌瑀提到，高翔出身建商家族，經常提及從小就跟著父親上酒店談生意的成長經驗，「她雖然沒有實質的工作資歷，但對於如何處理金流，在耳濡目染下，一定不陌生」。詹凌瑀說，她合理懷疑，在高翔的盤算下，成立協會跟基金會都太麻煩了，成立「私人公司」反而更能掩人耳目。

詹凌瑀認為，包括耘力國際、台北國際商務顧問、以及金流最後匯集的凱思國際，都是高翔家族想出來的神機妙算。她分析，找一個默默無名的人頭，就不會被注意到，開一間沒有立案只服務高家小孩的小小補習班，也很難被注意到，「誰想得到默默無名的李麗娟其實是人頭，誰想得到小姨子高翬開小小補習班的秐力/cheerful kids其實是凱思國際的第一筆資金來源，誰又知道名不見經傳的凱思國際不只養狗仔，還收受大筆資金，是黃國昌拿錢辦事的白手套、人頭公司」。

詹凌瑀說，透過《鏡週刊》的抽絲剝繭，這些複雜又見不得光的金流，終於一一攤開在陽光下。詹凌瑀嘲諷，黃國昌現在急著找國民黨主席鄭麗文救他，希望抓住最後一根浮木，「但他該做的應該是，回去問清楚寶貝這些千絲萬縷的金流，究竟是怎麼一回事」。

詹凌瑀表示，建商暴發戶之女書唸得不多，但玩弄金錢的know-how（知識）很多，「可惜對於法律責任太過輕忽，以後要做壞事，請律師的錢不能省」。最後，詹凌瑀諷刺，「至於黃國昌可以算是一個律師嗎？看看他的勝率就知道有多不靠譜了」。

（圖片來源：詹凌瑀臉書）

