凱思資金進口袋？遭爆質詢「對價關係」 黃國昌囂張嗆：有話法院講

即時中心／黃于庭、李美妍報導

民眾黨主席黃國昌「狗仔門」持續延燒，《鏡週刊》今（18）日再度踢爆，支付狗仔薪水的凱思國際，當中資金竟有部分回流到他口袋裡，公司負責人李麗娟如白手套幫忙洗錢。面對爭議纏身，黃國昌似乎絲毫不畏懼，反嗆媒體抹黑潑糞，「有什麼話到法院講」。

根據《鏡週刊》報導，黃國昌不僅實質指揮狗仔基地凱思國際，部分基金還回流至他的私人口袋，負責人李麗娟僅為檯面上的掛名人頭；不僅如此，凱思帳戶多筆資金挹注，包括臺雅集團旗下寀奕公司、金主陳建平、黃安捷等人，恰好都是黃曾質詢過的案件對象。

黃國昌疑似建立「貪污對價關係」，日前有民眾匿名向北檢告發，指控其涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪，據悉北檢收案後，已將黃國昌列「他字案」被告偵查。

對此，黃國昌回應稱，《鏡電視》和《鏡週刊》過去的烏龍爆料、抹黑報導，到目前為止都還沒公開道歉，現在又繼續用潑糞方式在抹黑他，「老實說啦，有什麼話到法院講，我不會隨著他們起舞」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

