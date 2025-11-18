凱思錢進黃國昌／被列貪汙被告 黃國昌喊「不會怕」嗆：放馬過來

對於被北檢列貪汙罪被告，黃國昌再嗆：「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。（鏡報李智為）

民眾黨主席黃國昌涉嫌透過凱思國際公司養狗仔，並收成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤200萬元，黃涉利用立委職權針對沈裕雄遭詐50億元案質詢法務部，還自爆此案幫很多忙。對於被北檢列貪汙罪被告，黃國昌再嗆：「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

本刊今（18日）報導，黃國昌深陷聘雇狗仔集團跟監政敵醜聞，逐漸確定走向黃自毀的貪汙風暴，黃不僅實質指揮的狗仔基地大本營凱思國際，竟有資金回流他私人口袋，公司人頭負責人李麗娟不但形同白手套幫忙洗錢。此外，凱思公司帳戶出現的挹注資金，包括臺雅集團旗下寀奕公司、金主陳建平、黃安捷等人，恰巧都是黃國昌在國會公開質詢的案件對象，進一步印證黃拿錢辦事的行徑。

民眾日前匿名向北檢告發黃國昌涉收錢涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪，北檢收案後已分他字案，將黃國昌列被告偵辦中。對此，黃國昌表示，「本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明。如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑」最後更嗆「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

