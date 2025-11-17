凱思錢進黃國昌1／狗仔2度應訊咬出下令藏鏡人 黃國昌代誌大條了

黃國昌涉貪風暴越演越烈，實質掌握凱思國際運作，涉及黨狗駭媒醜聞，各界要求他退出政壇聲音不斷。（鏡報林煒凱）

網紅館長陳之漢連日來遭爆涉及中國資金與性醜聞事件持續延燒，引來國安單位注意，民眾黨主席黃國昌面對媒體詢問，僅表示：「這是館長多年前私事，因為生意上產生的糾紛被拉到檯面，外人不太適合多做評論。」有別於咄咄逼人炮轟官員的咆哮態度，黃國昌態度顯得低調異常。

儘管刻意跟館長切割保持低調，但他透過凱思國際豢養狗仔風暴卻持續擴大，據曾任職凱思國際的知情人士透露，多位曾受雇凱思跟拍黃國昌政敵的狗仔，已到案接受檢調約談，並提供多張手機對話截圖，確認下達指令跟拍綠營黨政人士的藏鏡人就是黃國昌，李麗娟只是凱思國際掛名的負責人。

前《中央社》記者謝幸恩（圖）曾以化名「蕭依依」在外兼職撰稿，黃國昌與她對話曝光，證實黃國昌藏身幕後操控狗仔。（翻攝謝幸恩臉書）

本刊掌握，黃國昌姻親在2021年匯出第一筆資金，成為凱思國際的神祕金主，後來凱思國際在2022年大手筆拿出1,000萬元投資《民報》，後來再由張晉源接手《民報》擔任董事長，根據該報創辦人陳永興醫師曾透露，當初接掌《民報》的經營者為「太陽花世代後的年輕人團隊」，所指的就是黃國昌，張晉源其實也只是人頭，顯示黃國昌才是藏身幕後的影舞者。

專案小組依據凱思雇用員工的勞健保資料及匯款紀錄，除了找到跟拍綠營立委王義川獲不起訴的四名狗仔，包括其他未曝光狗仔也至少約談二次，有人更提到最早在黃國昌成立的揭弊者協會任職，後來也去當狗仔埋伏跟監，直到凱思國際成立後，才改換地點上班及領薪水，雖然狗仔領薪的單位不同，但跟拍或撰稿的工作內容都一樣，而且發號施令的首腦就是黃國昌。

黃國昌透過LINE指揮狗仔跟拍，對話顯示他是藏鏡人。（示意圖）

離譜的是，匯入凱思國際的金流複雜，竟有款項流向黃國昌，等於金主把錢匯入凱思國際後，黃國昌拿錢辦事，事後資金流入自己口袋，完美利用凱思收賄，製造斷點。

除了《鏡電視》前零元股東陳建平及黃安捷注資可能涉貪外，黃國昌在立法院質詢臺雅集團創辦人遭詐事件，臺雅旗下的寀奕公司匯款至凱思國際，更加確立貪汙的對價關係，讓黃涉貪的事證更為明確。而隨著案情發展，黃國昌實質掌控凱思國際的證據也一一浮現。

