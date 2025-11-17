凱思錢進黃國昌2／一張圖破解凱思金流 黃國昌立院質詢完織衣大廠錢就入帳

黃國昌透過質詢炮轟《鏡電視》與臺雅集團創辦人遭詐案，涉及拿錢辦事的貪汙對價關係。（鏡報李智為）

除了狗仔工作群組對話截圖鐵證外，最重要的是，凱思國際成立的第一筆資金1百萬元，是由黃國昌的姻親注資，後來增資到1千5百萬元，資金來源一位是前國民黨立委陳建平，一位是智邦科技創辦人黃安捷，2年前他們分別挹注近千萬元給凱思，這些人都和李麗娟沒有任何連結，反而跟黃國昌關係密切。當時與黃國昌友好的立委陳椒華與陳琬惠接連質疑《鏡電視》申設爭議，黃國昌在當上民眾黨不分區立委後也接續緊咬，無疑將凱思國際當成收錢辦事、洗錢的白手套機關。

尤其今年6月18日上午，立法院司法委員會排定討論《少年事件處理法》，黃國昌質詢時秀出簡報檔，質問法務部長鄭銘謙有關成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄遭詐50億元案，由於簡報檔中的2張主嫌照片從未曝光，本刊日前揭發此案後，外界甚至傳出當初是臺雅高層花錢找立委運作偵辦此案。

恰好黃國昌也自爆對該案幫了很多忙，加上臺雅匯款2百萬元進到凱思國際，由於李麗娟與臺雅集團毫無關連性，更坐實了黃國昌透過凱思國際充當白手套收受黑錢，讓收賄對價犯行更加明確。

除了凱思國際金流與黃國昌的詭異連結，協助處理文稿與彙整狗仔跟拍任務雖交由謝幸恩負責，但從狗仔對話可見，跟拍過程與何時撤退，全都有黃國昌調度的身影，而且謝幸恩也即時向黃回報狗仔跟拍地點與現場狀況，黃不時也會追問跟拍進度，坐實他才是真正的狗仔頭，反而是李麗娟完全沒有角色。

由於柯文哲在大選期間的民調費用1千4百多萬元，其中高達990萬元付給求真民調，除了民調失真遭外界質疑柯陣營砸錢做「假老二民調」，是否灌水民調費用再回捐1百萬元至凱思國際，也引起外界關注，檢調也已進一步調查中。

