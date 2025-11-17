凱思錢進黃國昌3／3鐵證解析李麗娟只是人頭 黃國昌防火牆快垮了

高翬（圖）成立的耘力公司與李麗娟任職的安親班同一地點，其中是否涉及不法，有待檢調查明。

雖然凱思國際負責人李麗娟未實際參與黃國昌的狗仔隊調度，但陳建平、黃安捷與臺雅集團的資金挹注凱思國際，也讓李麗娟的角色變得格外重要，因為她不只是檯面上的人頭負責人，從黃國昌遭鎖定涉犯的貪汙等罪來看，即便李麗娟分文未得，恐怕也會成為洗錢或貪汙共犯的被告遭調查，依目前事證顯示，黃國昌恐難利用李麗娟來切割自己與凱思國際的關係，黃越想甩鍋撇清，只會越拖李麗娟下水，一起成為同案被告。

何況凱思國際掛名的負責人李麗娟，實際身分是安親班老師，任職地點恰好與黃國昌小姨子高翬的耘力公司同地址，且黃妻兒的戶籍也移至李麗娟位在大安區的住家，但李麗娟從未經營過媒體業，也未曾對狗仔下達跟拍指令，狗仔隊成員對於李麗娟究竟何許人也？幾乎一問三不知，也從未見過她的廬山真面目，有人甚至表明是在媒體揭露後，才知道李麗娟是凱思國際的掛名負責人，以為平常的跟拍工作都是在幫「老師」（即黃國昌）做事。

黃國昌小姨子高翬開安親班（圖）未立案核准，遭本刊踢爆後，立刻緊急歇業。（翻攝自Google Maps）

此外，已辭去中央社記者職務的謝幸恩，長期協助黃國昌處理文稿與彙整狗仔跟拍任務，從狗仔對話更可見，不論狗仔跟拍過程與何時撤退，全都有黃國昌調度的身影，謝幸恩也即時向黃回報狗仔跟拍地點與現場狀況，黃不時也會追問跟拍進度，就連黃國昌在謝幸恩以「蕭依依」筆名發稿事件曝光後，甚至遭中央社提告涉及背信，黃國昌還公開誇獎謝幸恩，坐實他才是真正的狗仔頭，反而是李麗娟完全沒有角色。

再者，凱思國際的營運管理交由李光昕一手打理，舉凡財務支出及薪水發放與人事審核，有時就連跟監調度與同仁休假，甚至租車、訂便當等工作全都由她負責，李光昕不但是張晉源的女密友，黃國昌還替她開直播狂電永豐金，顯見雙方好交情，這也證明凱思國際運作與李麗娟毫無關連，李麗娟宛如工具人，掛名當凱思負責人，極可能因此成為黃國昌涉及貪汙案的共同被告。

